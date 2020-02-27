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      У 2019 році уряд зекономив мільярди гривень на виплаті державного боргу: деталі

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      Маркарова: Зміцнення курсу гривні допомогло Україні зекономити 7 мільярдів на виплаті держборгу / epravda.com.ua

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна у 2019 році змогла зекономити 26 мільярдів гривень на виплаті та обслуговуванню державного боргу. Цього вдалося досягти через ефективність управління боргом, зміцнення курсу гривні, а також завдяки ухваленню економічних законів.

      Робота Міністерства фінансів з управління державним боргом – це дурга велика стаття держбюджету, підкреслила Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню Finclub.

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      Минулого року ми зекономили 26 мільярдів гривень, з яких 19 мільярдів – завдяки нашій роботі у сфері управління державним боргом. Зокрема, це вдалося внаслідок покращення структури боргу, радикального зниження процентної ставки тощо,
      – підкреслила міністерка фінансів.

      Водночас ще 7 мільярдів гривень вдалося зекономити завдяки тому, що упродовж року курс гривні був значно міцнішим, ніж очікувалося. Ще один важливий фактор – це вплив на держбюджет економічних законів, які ухвалювалися Радою.

      "Бюджетний кодекс каже, що законопроєкти повинні мати чіткі обрахунки і не впливати негативно на бюджет поточного року, тобто повинні бути збалансованими. Тому разом з Бюджетним комітетом ми активно працюємо над тим, щоб незбалансовані закони не ухвалювалися", – зазначила Оксана Маркарова.

      Варто зазначити: значну частку боргу Україна набрала ще за часів Ющенка і Януковича, коли курс був по 5-8 гривень за долар. Тому сумнівно, що це є справжньою економією. Втім порівняно з останніми роками після обвалу економіки у 2014 році це, звісно, економія.

      Як Україна виплачувала борг у 2019 році?Загалом минулого року держава витратила на виплату держборгу понад 464 мільярди гривень. Відтак економія 19 мільярдів – це майже 4,1% від загальної суми.

      Загалом державний борг України у 2019 році зріс на 6 мільярдів доларів, що правда якщо рахувати у національній валюті, то він знизився аж на 170 мільярдів гривень.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України держборг Курси валют Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
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