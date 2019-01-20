У 2019 році в Росії почнуться масові протести, і їй буде не до Донбасу, – професор з РФ

В кінці 2019 року в Росії можуть розпочатися серйозні протести, які призведуть до соціальних та політичних змін. Відтак, через внутрішні проблеми російська влада забуде про війну на Донбасі.

Таку думку висловив російський аналітик, професор Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей, повідомляє "Еспресо".

"Кінець 2019-початок 2020 року може ознаменуватися серйозними соціальними і політичними змінами, масовими виступами. Для Росії це було б уже дуже серйозно насправді", – висловив переконання Соловей.

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Він також прогнозує, що у разі масових протестів російська влада застосує "силовий сценарій". Він змете першу хвилю протестних акцій, проте не зможе цілком їх зупинити, першою хвилею ці протести не обмежаться.

"Коли в Росії розпочнеться політична криза – зараз вона перебуває в латентній, прихованій фазі – то це буде тривала криза, вона триватиме зо 2-3 роки. Вона супроводжуватиметься сплесками, спадами, тобто розвиватиметься не лінійно, а по синусоїді, як і належить політичним кризам. Але результат її буде один: це перезаснування Росії як держави, тобто заснування нової Російської республіки", – вважає російський професор.

І саме в цей момент в України з’явиться шанс на вибудовування більш чи менш прийнятних взаємовідносин із Росією. Оскільки Росія буде зосереджена на вирішенні своїх внутрішніх проблем, а не на тому, щоб проектувати силу, вплив, потужність назовні. Їй буде вже точно не до Донбасу,

– резюмував аналітик.

До слова, раніше російський політолог та журналіст Гліб Павловський спрогнозував, що перед тим, як Володимира Путіна на посаді президента Росії замінить інша людина, на РФ очікує перебудова. І розвал системи нагадуватиме крах злощасного "русского мира".



Зазначимо, що згідно з результатами соціологічного опитування, у Росії рейтинг довіри до Путіна опустився до 33,4% – історичного мінімуму.