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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У 2019 році Збройні сили України отримають рекордну кількість техніки

      119 Читать новость на русском
      На модернізацію озброєння виділено 11,5 мільярда гривень
      На модернізацію озброєння виділено 11,5 мільярда гривень / Фото з відкритих джерел

      Цього року на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки для Збройних Сил України виділено 11,5 мільярда гривень.

      У Міністерстві оборони України зауважили, що для потреб ЗСУ планується поставити низку технічних засобів та озброєння.

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      Так українські військові отримають:

      – понад 800 військових автомобілів; 

      – 600 одиниць спеціалізованох техніки для забезпечення зв’язку; 

      – більше ніж 270 одиниць ракетно-артилерійського озброєння; 

      – біля 200 одиниць бронетанкового озброєння та техніки;

      – 3000 одиниць стрілецької зброї.

      В інтересах Збройних Сил України заплановано проведення двадцяти дослідно-конструкторських робіт.

      Також цього року виділено 4 мільярда гривень за які планується відремонтувати більше ніж 5 тисяч одиниць озброєння та військової техніки.

      Додамо, що 10 квітня в Одеський порт прибула партія військової техніки для Збройних Сил України зі Сполучених Штатів. Судно Sea Amazon під прапором Мальти перевезло 175 тонн озброєння. На борту також перебувало 35 військових "Гамві" (HMMWV).

      На озброєння Збройних сил України американські позашляховики взяли ще у 2001 році.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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