У 2020 році прожитковий мінімум має збільшитися, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році прожитковий мінімум повинен збільшуватися та стати реальним. Кабмін заклав у проєкт бюджету на 2020 рік прожитковий мінімум у 2027 гривень.

Президент України не пам'ятає, на яку кінцеву цифру вийде уряд, але реальний прожитковий мінімум буде приблизно 4200-4300 гривень за сьогоднішнім курсом.

Що таке прожитковий мінімум?Сума, необхідна для мінімального задоволення потреб людини. При обрахунку береться до уваги набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб.

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З липня 2019 року прожитковий мінімум становить:

на одну особу –1936 гривень;

для дітей віком до 6 років – 1699 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 2118 гривень;

для працездатних осіб – 2007 гривень;

для осіб, які втратили працездатність –1564 гривень.

У Кабміні запевняли, що реальний прожитковий мінімум має бути значно більше від закладеного на 2020 рік, за його розрахунками – це понад 4 тисячі гривень.

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