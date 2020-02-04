У 2020 році з України запустять понад 50 нових авіарейсів: звідки і куди

Цьогоріч авіакомпанії запускають одразу 52 нові міжнародні рейси з шести різних міст України. Найбільше нових рейсів з'являться в аеропортах Києва, Львова та Запоріжжя.

Загалом з Києва у 2020 році літаки виконуватимуть рейси за 17 новими маршрутами, зі Львова та Запоріжжя по 11. Також нові рейси здійснюватимуться з Харкова, Одеси і Херсона, повідомляє ресурс "Lowcost.ua".

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Які нові рейси з'являться з Києва

Київ – Лісабон (Португалі), авіаперевізник SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 березня;

Київ – Рим (Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;

Київ – Болонья (Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;

Київ – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), SkyUp літатиме у вівторок і суботу з 29 березня;

Київ – Барі (Італія), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;

Київ – Піза (Італія), SkyUp літатиме у середу і суботу з 1 квітня;

Київ – Афіни (Греція), Jonika Airlines літатиме у вівторок, п'ятницю і неділю з 24 квітня;

Київ – Болонья (Італія), Jonika Airlines літатиме у понеділок і п'ятницю з 24 квітня;

Київ – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме у вівторок, четвер, п'ятницю, суботу і неділю з 25 квітня;

Київ – Даламан (Туреччина), Pegasus літатиме по понеділка з 27 квітня;

Київ – Любляна (Словенія), "Роза вітрів" літатиме у четвер і неділю з 30 квітня;

Київ – Ламеція-Терме (Італія), "Роза вітрів" літатиме у вівторок, п'ятницю і суботу з 29 травня;

Київ – Бріндизі (Італія), "Роза вітрів" літатиме по суботах з 30 травня;

Київ – Ламеція-Терме (Італія), SkyUp літатиме по середах з 30 травня;

Київ – Тирана (Албанія), SkyUp літатиме у понеділок, середу і суботу з 30 травня;

Київ – Корфу (Греція), SkyUp літатиме по суботах з 30 травня;

Київ – Закінтос (Греція), SkyUp літатиме по неділях з 31 травня;

Київ – Загреб (Хорватія), "Роза вітрів" літатиме у вівторок, четвер і суботу з 2 червня;

Київ – Анкона (Туреччина), "Роза вітрів" літатиме по суботах з 6 червня.

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Нові рейси зі Львова

Львів – Будапешт ( Угорщина), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня;

Угорщина), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня; Львів – Будапешт ( Угорщина), Ryanair літатиме у четвер і неділю з 29 березня;

Угорщина), Ryanair літатиме у четвер і неділю з 29 березня; Львів – Рим ( Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;

Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня; Львів – Неаполь ( Італія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 30 березня;

Італія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 30 березня; Львів – Мілан, аеропорт "Бергамо" ( Італія), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;

Італія), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня; Львів – Познань ( Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 1 квітня;

Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 1 квітня; Львів – Афіни ( Греція), Jonika Airlines літатиме по неділях з 24 квітня;

Греція), Jonika Airlines літатиме по неділях з 24 квітня; Львів – Іракліон ( Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня;

Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня; Львів – Барселона ( Іспанія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;

Іспанія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня; Львів – Батумі ( Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;

Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня; Львів – Бургас ( Болгарія), SkyUp літатиме кожних 10 днів, починаючи з 3 червня.

Нові рейси з Запоріжжя

Запоріжжя – Будапешт ( Угорщина), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 29 березня;

Угорщина), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 29 березня; Запоріжжя – Вроцлав ( Польща), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня;

Польща), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня; Запоріжжя – Гданськ ( Польща), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 березня;

Польща), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 березня; Запоріжжя – Краків ( Польща), Wizz Air літатиме у середу і п'ятницю з 29 березня;

Польща), Wizz Air літатиме у середу і п'ятницю з 29 березня; Запоріжжя – Вільнюс ( Литва), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;

Литва), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня; Запоріжжя – Відень ( Австрія), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 5 квітня;

Австрія), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 5 квітня; Запоріжжя – Іракліон ( Греція), SkyUp літатиме у четвер і неділю з 3 травня;

Греція), SkyUp літатиме у четвер і неділю з 3 травня; Запоріжжя – Ларнака ( Кіпр), SkyUp літатиме по середах з 27 травня;

Кіпр), SkyUp літатиме по середах з 27 травня; Запоріжжя – Ріміні ( Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 2 червня;

Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 2 червня; Запоріжжя – Батумі ( Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 2 червня;

Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і з 2 червня; Запоріжжя – Бургас ( Болгарія), SkyUp літатиме по вівторках з 3 червня.

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Нові рейси з Харкова

Харків – Будапешт ( Угорщина), Ryanair літатиме у понеділок, четвер, п'ятницю і неділю з 17 січня;

Угорщина), Ryanair літатиме у понеділок, четвер, п'ятницю і неділю з 17 січня; Харків – Варшава ( Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 29 березня;

Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 29 березня; Харків – Будапешт ( Угорщина), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;

Угорщина), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня; Харків – Іракліон ( Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня;

Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня; Харків – Ламеція-Терме ( Італія), "Роза вітрів" літатиме по понеділках з 29 травня;

Італія), "Роза вітрів" літатиме по понеділках з 29 травня; Харків – Ламеція-Терме ( Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 1 червня.

Нові рейси з Одеси

Одеса – Афіни ( Греція), Jonika Airlines літатиме по вівторках з 24 квітня;

Греція), Jonika Airlines літатиме по вівторках з 24 квітня; Одеса – Іракліон ( Греція), SkyUp літатиме по вівторках з 19 травня;

Греція), SkyUp літатиме по вівторках з 19 травня; Одеса – Батумі ( Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;

Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня; Одеса – Ларнака ( Кіпр), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 травня;

Кіпр), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 травня; Одеса – Ламеція-Терме ( Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 3 червня.

Нові рейси з Херсона

Херсон – Катовіце ( Польща), Ryanair літає у середу і четвер вже з 15 січня;

Польща), Ryanair літає у середу і четвер вже з 15 січня; Херсон – Відень ( Австрія), Laudamotion літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня.

Усі нові авіарейси з України у 2020 році: дивіться карту