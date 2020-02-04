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      У 2020 році з України запустять понад 50 нових авіарейсів: звідки і куди

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      За якими новими авіарейсами можна буде подорожувати з України у 2020 році / фото: аеропорт "Бориспіль"

      Цьогоріч авіакомпанії запускають одразу 52 нові міжнародні рейси з шести різних міст України. Найбільше нових рейсів з'являться в аеропортах Києва, Львова та Запоріжжя.

      Загалом з Києва у 2020 році літаки виконуватимуть рейси за 17 новими маршрутами, зі Львова та Запоріжжя по 11. Також нові рейси здійснюватимуться з Харкова, Одеси і Херсона, повідомляє ресурс "Lowcost.ua".

      Зверніть увагу: З 2020 року з України більше не здійснюватиметься 27 авіарейсів: список

      Які нові рейси з'являться з Києва

      • Київ – Лісабон (Португалі), авіаперевізник SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 березня;
      • Київ – Рим (Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;
      • Київ – Болонья (Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;
      • Київ – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), SkyUp літатиме у вівторок і суботу з 29 березня;
      • Київ – Барі (Італія), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;
      • Київ – Піза (Італія), SkyUp літатиме у середу і суботу з 1 квітня;
      • Київ – Афіни (Греція), Jonika Airlines літатиме у вівторок, п'ятницю і неділю з 24 квітня;
      • Київ – Болонья (Італія), Jonika Airlines літатиме у понеділок і п'ятницю з 24 квітня;
      • Київ – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме у вівторок, четвер, п'ятницю, суботу і неділю з 25 квітня;
      • Київ – Даламан (Туреччина), Pegasus літатиме по понеділка з 27 квітня;
      • Київ – Любляна (Словенія), "Роза вітрів" літатиме у четвер і неділю з 30 квітня;
      • Київ – Ламеція-Терме (Італія), "Роза вітрів" літатиме у вівторок, п'ятницю і суботу з 29 травня;
      • Київ – Бріндизі (Італія), "Роза вітрів" літатиме по суботах з 30 травня;
      • Київ – Ламеція-Терме (Італія), SkyUp літатиме по середах з 30 травня;
      • Київ – Тирана (Албанія), SkyUp літатиме у понеділок, середу і суботу з 30 травня;
      • Київ – Корфу (Греція), SkyUp літатиме по суботах з 30 травня;
      • Київ – Закінтос (Греція), SkyUp літатиме по неділях з 31 травня;
      • Київ – Загреб (Хорватія), "Роза вітрів" літатиме у вівторок, четвер і суботу з 2 червня;
      • Київ – Анкона (Туреччина), "Роза вітрів" літатиме по суботах з 6 червня.

      До слова: Україна зупинила прямі авіаперельоти в Китай

      Нові рейси зі Львова

      • Львів – Будапешт (Угорщина), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня;
      • Львів – Будапешт (Угорщина), Ryanair літатиме у четвер і неділю з 29 березня;
      • Львів – Рим (Італія), SkyUp літатиме у вівторок, четвер і неділю з 29 березня;
      • Львів – Неаполь (Італія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 30 березня;
      • Львів – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;
      • Львів – Познань (Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 1 квітня;
      • Львів – Афіни (Греція), Jonika Airlines літатиме по неділях з 24 квітня;
      • Львів – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня;
      • Львів – Барселона (Іспанія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;
      • Львів – Батумі (Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;
      • Львів – Бургас (Болгарія), SkyUp літатиме кожних 10 днів, починаючи з 3 червня.

      Нові рейси з Запоріжжя

      • Запоріжжя – Будапешт (Угорщина), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 29 березня;
      • Запоріжжя – Вроцлав (Польща), Wizz Air літатиме у середу і неділю з 29 березня;
      • Запоріжжя – Гданськ (Польща), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 березня;
      • Запоріжжя – Краків (Польща), Wizz Air літатиме у середу і п'ятницю з 29 березня;
      • Запоріжжя – Вільнюс (Литва), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;
      • Запоріжжя – Відень (Австрія), Wizz Air літатиме у четвер і неділю з 5 квітня;
      • Запоріжжя – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме у четвер і неділю з 3 травня;
      • Запоріжжя – Ларнака (Кіпр), SkyUp літатиме по середах з 27 травня;
      • Запоріжжя – Ріміні (Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 2 червня;
      • Запоріжжя – Батумі (Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 2 червня;
      • Запоріжжя – Бургас (Болгарія), SkyUp літатиме по вівторках з 3 червня.

      Цікаво: Народження в повітрі: українка прийняла пологи на борту літака

      Нові рейси з Харкова

      • Харків – Будапешт (Угорщина), Ryanair літатиме у понеділок, четвер, п'ятницю і неділю з 17 січня;
      • Харків – Варшава (Польща), Ryanair літатиме у середу і неділю з 29 березня;
      • Харків – Будапешт (Угорщина), Wizz Air літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня;
      • Харків – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме у середу і суботу з 2 травня;
      • Харків – Ламеція-Терме (Італія), "Роза вітрів" літатиме по понеділках з 29 травня;
      • Харків – Ламеція-Терме (Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 1 червня.

      Нові рейси з Одеси

      • Одеса – Афіни (Греція), Jonika Airlines літатиме по вівторках з 24 квітня;
      • Одеса – Іракліон (Греція), SkyUp літатиме по вівторках з 19 травня;
      • Одеса – Батумі (Грузія), SkyUp літатиме у вівторок і п'ятницю з 29 травня;
      • Одеса – Ларнака (Кіпр), SkyUp літатиме у понеділок і п'ятницю з 29 травня;
      • Одеса – Ламеція-Терме (Італія), SkyUp літатиме по понеділках з 3 червня.

      Нові рейси з Херсона

      • Херсон – Катовіце (Польща), Ryanair літає у середу і четвер вже з 15 січня;
      • Херсон – Відень (Австрія), Laudamotion літатиме у понеділок і п'ятницю з 30 березня.

      Усі нові авіарейси з України у 2020 році: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України авіація Подорожі Новини Києва Новини Львова Новини Запоріжжя Новини Харкова Новини Одеси Новини Херсона
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