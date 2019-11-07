"У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини

Обвинувачений у резонансному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили до довічного ув'язнення, після судового засідання у Верховному суді емоційно звинуватив присутніх журналістів у бідах його родини.

Про це повідомила журналістка 24 каналу Катерина Петренко з Верховного суду.

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Я офіцер, який 43 роки віддав службі, але я знаю, шо вам потрібна не правда, а істина. Вам треба щось таке брехливе.. Тому ви довели мою рідню, у 20 років мої діти стали сивими. А чого вони стали сивими? Від брехні! У нас 20 років йде боротьба між кримінальнами кланами, де я політична жертва,

– плутано говорив Пукач під час спілкування з журналістами.

Також він назвав себе "політичною жертвою політичних та кримінальних кланів". І знову додав, що його, мовляв, довго не оголошували у розшук правоохоронні органи, бо знали, де він перебуває і не поспішали затримувати.

"Чому мої батьки та діти живуть у бідності? Чому в мене немає замків, я не поїхав нікуди з прокурором в Монако, не втік у Лондон? Як же мене розшукували, коли я тримав 5 корів і мене запрошували в той час "у гості" СБУ, ГПУ, МВС, генеральний полковник? Вони не хотіли мене затримувати і оголошувати в розшук. Всі знали, де я жив у селі і тримав своїх корів. Термін давності мого злочину сплив, а мені пред'явили звинувачення, бо ГПУ виконувала політичне замовлення. Тому я політична жертва боротьби між кланами. Вони не мали права присуджувати мені довічне", – висловився Пукач.



Суд над Пукачем / фото 24 каналу, Катерина Петренко

За яких умов Пукач може вийти на волю?

Пукач може опинитись на волі за законом Савченко. На розгляді справи у Верховному суді стало відомо, що у касаційних скаргах захисники Пукача просять пом'якшити йому покарання. Захисники засудженого хочуть домогтися, аби довічне позбавлення волі замінили на інше покарання – 15 років позбавлення волі. Якби вимоги його захисників задовольнили, Пукача відразу б звільнили з-під варти у залі суду. Пукач також навіть мав би право вимагати компенсацію, оскільки пробув під вартою за законом Савченко більше, ніж 15 років.

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Що відомо про вбивство та справу Гонгадзе?

У 2000 році в лісі під Таращею Київської області знайшли тіло без голови. Вважається, що це тіло вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.

За вбивство Гонгадзе у 2008 році засудили трьох ексспівробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд призначив їм строки ув’язнення від 12 до 13 років за ґратами.

У січні 2013 року до довічного ув’язнення засудили колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

У 2000 році журналіста Олексія Подольського також викрали і вивезли до лісу. Серед організаторів і виконавців викрадення був Пукач.