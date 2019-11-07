19:14
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Публікації Статті
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини

      484 Читать новость на русском
      Обвинувачений у вбивстві журналіста Гонгадзе Олексій Пукач
      Обвинувачений у вбивстві журналіста Гонгадзе Олексій Пукач / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

      Обвинувачений у резонансному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили до довічного ув'язнення, після судового засідання у Верховному суді емоційно звинуватив присутніх журналістів у бідах його родини.

      Про це повідомила журналістка 24 каналу Катерина Петренко з Верховного суду.

      Важливо: Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили

      Я офіцер, який 43 роки віддав службі, але я знаю, шо вам потрібна не правда, а істина. Вам треба щось таке брехливе.. Тому ви довели мою рідню, у 20 років мої діти стали сивими. А чого вони стали сивими? Від брехні! У нас 20 років йде боротьба між кримінальнами кланами, де я політична жертва,
      – плутано говорив Пукач під час спілкування з журналістами.

      Також він назвав себе "політичною жертвою політичних та кримінальних кланів". І знову додав, що його, мовляв, довго не оголошували у розшук правоохоронні органи, бо знали, де він перебуває і не поспішали затримувати.

      "Чому мої батьки та діти живуть у бідності? Чому в мене немає замків, я не поїхав нікуди з прокурором в Монако, не втік у Лондон? Як же мене розшукували, коли я тримав 5 корів і мене запрошували в той час "у гості" СБУ, ГПУ, МВС, генеральний полковник? Вони не хотіли мене затримувати і оголошувати в розшук. Всі знали, де я жив у селі і тримав своїх корів. Термін давності мого злочину сплив, а мені пред'явили звинувачення, бо ГПУ виконувала політичне замовлення. Тому я політична жертва боротьби між кланами. Вони не мали права присуджувати мені довічне", – висловився Пукач.


      Суд над Пукачем / фото 24 каналу, Катерина Петренко

      За яких умов Пукач може вийти на волю?

      Пукач може опинитись на волі за законом Савченко. На розгляді справи у Верховному суді стало відомо, що у касаційних скаргах захисники Пукача просять пом'якшити йому покарання. Захисники засудженого хочуть домогтися, аби довічне позбавлення волі замінили на інше покарання – 15 років позбавлення волі. Якби вимоги його захисників задовольнили, Пукача відразу б звільнили з-під варти у залі суду. Пукач також навіть мав би право вимагати компенсацію, оскільки пробув під вартою за законом Савченко більше, ніж 15 років.

      До теми: Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі

      Що відомо про вбивство та справу Гонгадзе?

      У 2000 році в лісі під Таращею Київської області знайшли тіло без голови. Вважається, що це тіло вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.

      За вбивство Гонгадзе у 2008 році засудили трьох ексспівробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд призначив їм строки ув’язнення від 12 до 13 років за ґратами.

      У січні 2013 року до довічного ув’язнення засудили колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

      У 2000 році журналіста Олексія Подольського також викрали і вивезли до лісу. Серед організаторів і виконавців викрадення був Пукач.

      blog_ava
      Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
      сьогодні
      8480
      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Публікації Новини України Статті Верховний суд України Розслідування Вбивство Георгія Гонгадзе Олексій Пукач Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      сьогодні , 18:30 "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      Катерина Петренко 484
      Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      сьогодні , 18:01 Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      Анатолій Яворський 92
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4407
      "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      сьогодні , 17:00 "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      Борис Немировський 839
      Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      сьогодні , 16:58 Від чого залежить реінтеграція Донбасу?
      Ярослав Голобородько 345
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук