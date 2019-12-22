У 23 регіонах відбуваються вибори до об'єднаних територіальних громад
Перші місцеві вибори проходять у 86 об’єднаних територіальних громадах. У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищних та міської рад ОТГ.
Для проведення перших місцевих виборів у 23 регіонах утворили 119 територіальних виборчих комісій. У 86 об’єднаних територіальних громадах вибори проходять вперше, повідомили на сайті Нацполіції.
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Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону,
– повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.
За його словами, від початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень виборчого процесу. А саме: незаконну агітацію – 14 разів, підкуп виборців – 5 випадків, фальсифікацію виборчих документів – 4 рази.
Де проходять місцеві вибори в ОТГ
Ще у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) вибори пройдуть 29 грудня.
Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву. Причина – невиконання деякими членами районних виборчих комісій своїх обовʼязків.
Що відомо про ОТГ в Україні
- Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.
- Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.
- Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
- Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.