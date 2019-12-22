У 23 регіонах відбуваються вибори до об'єднаних територіальних громад

Перші місцеві вибори проходять у 86 об’єднаних територіальних громадах. У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищних та міської рад ОТГ.

Для проведення перших місцевих виборів у 23 регіонах утворили 119 територіальних виборчих комісій. У 86 об’єднаних територіальних громадах вибори проходять вперше, повідомили на сайті Нацполіції.

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Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону,

– повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, від початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень виборчого процесу. А саме: незаконну агітацію – 14 разів, підкуп виборців – 5 випадків, фальсифікацію виборчих документів – 4 рази.



Де проходять місцеві вибори в ОТГ

Ще у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) вибори пройдуть 29 грудня.

Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву. Причина – невиконання деякими членами районних виборчих комісій своїх обовʼязків.

Що відомо про ОТГ в Україні