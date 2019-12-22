11:45
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      У 23 регіонах відбуваються вибори до об'єднаних територіальних громад

      61 Читать новость на русском
      В Україні проходять вибори в ОТГ / dt.ua

      Перші місцеві вибори проходять у 86 об’єднаних територіальних громадах. У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищних та міської рад ОТГ.

      Для проведення перших місцевих виборів у 23 регіонах утворили 119 територіальних виборчих комісій. У 86 об’єднаних територіальних громадах вибори проходять вперше, повідомили на сайті Нацполіції.

      Читайте також: Рада ухвалила Виборчий кодекс, розгляд якого триває з 2015 року: деталі

      Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону,
       – повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

      За його словами, від початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень виборчого процесу. А саме: незаконну агітацію – 14 разів, підкуп виборців – 5 випадків, фальсифікацію виборчих документів – 4 рази.

      вибори отг
      Де проходять місцеві вибори в ОТГ

      Ще у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) вибори пройдуть 29 грудня.
      Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву. Причина – невиконання деякими членами районних виборчих комісій своїх обовʼязків.

      Що відомо про ОТГ в Україні

      • Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.
      • Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.
      • Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
      • Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.
      Кличко зареєструвався у TikTok: перше відео мера Києва порвало мережу
      сьогодні
      4516
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Децентралізація Місцеві вибори 2020 Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:03 Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів
      Ірина Вихрущ 1510
      21 грудня , 23:00 Скасування депутатської недоторканності: що насправді ухвалили парламентарі
      Анна Калюжна 1023
      21 грудня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 6448
      21 грудня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 4261
      21 грудня , 14:38 Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі
      Ірина Кошанська 1712
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук