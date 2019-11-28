У Дніпрі заборонили шуміти вночі: деталі

Правила дотримання тиші діятимуть у місті Дніпро. Відтепер не можна гучно співати та влаштовувати концерти після 22:00.

Таке рішення 27 листопада затвердили депутати Дніпровської міської ради.

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Крім того, міська влада узгодила перелік місць для проведення загальноміських і державних свят, а також визначила час, коли ці заходи можна проводити.

Відтепер найбільш масштабні концерти, фестивалі відбуватимуться на Монастирському острові. Всі розважальні заходи проводитимуть з 9:00 до 22:00.



Монастирський острів

Раніше всі загальноміські та спортивні заходи проводилися на Фестивальному причалі. За новими правилами, на цій локації всі гучні події мають відбуватися не пізніше ніж 18:00. Натомість на площі Героїв Майдану та в парку імені Глоби шуміти можна буде до 20:00.

Винятком можуть бути лише заходи з нагоди державних свят, а також проведення яких погоджено окремим розпорядженням міського голови.

Ініціатива створення правил належить міському голові Дніпра Борису Філатову.



Борис Філатов

Після 22:00 забороняється гучна музика, а також співи та гра на музичних інструментах в приватних будинках. Водночас нові правила забороняють у нічний час рух автотранспорту та мототехніки, які перевищують допустимий рівень шуму.

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За дотриманням правил буде стежити інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради.