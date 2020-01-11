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      У Харкові невідомі підірвали банкомат: фото, відео

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      Фото з місця вибуху / Колаж 24 каналу

      В одному зі спальних районів Харкова в ніч на 11 січня пролунав вибух. Як з'ясувалось, невідомі підірвали банкомат.

      На щастя, обійшлось без жертв. Гроші забрати не вдалося, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

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      Проте вибух був масштабний – відділення банку сильно пошкоджене, сам банкомат розірвало, осколки скла вибуховою хвилею рознесло на кілька метрів.

      В Харкові невідомі підірвали банкомат: дивіться відео

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Особи підривників встановлюють. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. 

      До слова, напередодні пролунав вибух у центрі Львова. Через це почалася пожежа, згорів автомобіль. За словами власника, підпалили його навмисно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Вибух Поліція
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