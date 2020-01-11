У Харкові невідомі підірвали банкомат: фото, відео

В одному зі спальних районів Харкова в ніч на 11 січня пролунав вибух. Як з'ясувалось, невідомі підірвали банкомат.

На щастя, обійшлось без жертв. Гроші забрати не вдалося, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

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Проте вибух був масштабний – відділення банку сильно пошкоджене, сам банкомат розірвало, осколки скла вибуховою хвилею рознесло на кілька метрів.

В Харкові невідомі підірвали банкомат: дивіться відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Особи підривників встановлюють. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

До слова, напередодні пролунав вибух у центрі Львова. Через це почалася пожежа, згорів автомобіль. За словами власника, підпалили його навмисно.