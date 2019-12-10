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      У лікарні Кривого Рогу обвалилась стеля: фото

      259 Читать новость на русском
      У Кривому Розі в лікарні обвалився шмат стелі / 1kr.ua

      У Кривому Розі в міській лікарні №1 в одному із кабінетів на третьому поверсі обвалилась стеля. Всього в цьому будинку 3 поверхи.

      Через обвал стелі один із входів на верхні поверхи лікарні закритий. Про інцидент повідомили місцеві жителі, інформує "Перший Криворізький".

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      стеля лікарня кривий ріг
      У лікарні на третьому поверсі впала стеля / Фото: 1kr.ua

      Уламками був завалений весь кабінет. На фото видно, що доволі велика частина старої стелі впала, прорвавши пластикову обшивку. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

      лікарня обвал стелі кривий ріг
      У лікарні на третьому поверсі впала стеля / Фото: 1kr.ua

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Лікарня Новини Кривого Рогу Надзвичайні ситуації
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