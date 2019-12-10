У лікарні Кривого Рогу обвалилась стеля: фото
У Кривому Розі в міській лікарні №1 в одному із кабінетів на третьому поверсі обвалилась стеля. Всього в цьому будинку 3 поверхи.
Через обвал стелі один із входів на верхні поверхи лікарні закритий. Про інцидент повідомили місцеві жителі, інформує "Перший Криворізький".
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У лікарні на третьому поверсі впала стеля / Фото: 1kr.ua
Уламками був завалений весь кабінет. На фото видно, що доволі велика частина старої стелі впала, прорвавши пластикову обшивку. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
У лікарні на третьому поверсі впала стеля / Фото: 1kr.ua
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