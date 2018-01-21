В аеропортах України влаштували флешмоб на честь "кіборгів": захопливе відео
14:10, сьогодні 1083 Читать новость на русском
У неділю, 21 січня, у третю річницю виходу з ДАП, на честь "кіборгів" в аеропортах України лунає музика.
Оркестри Збройних Сил та Нацгвардії заграють інструментальні композиції у семи летовищах країни.
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Для всіх регіонів репертуар однаковий, зокрема, виконуватимуть офіційний марш української армії "За честь і славу" і всесвітньо відому композицію "Іль селенсіо". У міжнародному аеропорту Бориспіль одночасно зібралося майже три сотні артистів.
Нагадаємо, що до Нового року у Києві байкери влаштували новорічний мотопробіг.
Джерело: 24 Канал
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