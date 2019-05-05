В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ у Центральній Азії (фото 18+)

Загін сил спеціального призначення національної поліції Афганістану ліквідував одного з ватажків екстремістів, який відповідав за діяльність терористичного угрупування "Ісламська держава" в північних районах країни і Центральної Азії.

Агентство The Khaama Press з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ Афганістану зазначило, що під час операції спецслужб поблизу Дахана-е-Горі були ліквідовані ще троє радикалів, які входили в бойові загони "ІД" у Афганістані.

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Зазначається, що бойовика, відомого як Муфта Узбек, було знищено силами біля селища Дахана-е-Горі в північно-східній провінції Баглан. МВС Афганістану повідомило, що він був відповідальним за діяльність "Ісламської держави" в північних частинах Афганістану та планування і організацію терористичних атак.

Серед усього Узбек розпоряджався фінансуванням "ІД" у Центральній Азії та відповідав за оснащення терористичної організації.

До слова, нещодавно з'явилося відео поширене терористичним угрупованням "Ісламська держава" де вперше з 2014 року з'явився очільник організації Абу-Бакром аль-Багдаді. На відео він визнав поразку "ІДІЛ" в Сирії.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.