У Африці "рослинна Ебола" заражає важливий харчовий продукт

У Африці захворювання "рослинна Ебола" уражає поширений на континенті харчовий продукт – маніоку. Через це країнам Африки загрожує продовольча криза.

Про це повідомляє AFP.

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"Нова хвороба, що заражує маніоку, яка отримала назву "ебола для рослин", може спричинити гостру продовольчу кризу в Африці", – прогнозують дослідники.

Африка є найбільшим у світі виробником маніоки, що становить 57% світового врожаю, на який розраховують близько 800 мільйонів людей.

Маніока, ще відома як касава, – харчова коренеплідна тропічна рослина, третє за поширеністю джерело вуглеводнів у тропічних країнах і важливий продукт для фермерства.