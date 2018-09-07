У Ахметова прокоментували можливу покупку македонського клубу "Вардар"

У п'ятницю ЗМІ облетіла новина про те, що Рінат Ахметов відправився до Македонії, де намагається домовитися з російським олігархом Сергієм Самсоненком щодо купівлі футбольного та гандбольного клубів "Вардар".

При цьому повідомлялося, що Ахметов самостійно відправився до Скоп’є на переговори на приватному літаку.

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Однак в прес-службі донецького "Шахтаря", президентом якого є Рінат Ахметов, спростували цю інформацію. У коментарі сайту "Футбол24" заявили, що вона не відповідає дійсності.

Варто додати, що Рінат Ахметов став президентом "Шахтаря" 11 жовтня 1996 року, після того, як за рік до цього – 15 жовтня 1995 року, внаслідок вибуху під час футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Таврія" загинув попередній власник клубу Ахать Брагін.