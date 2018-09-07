20:26
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Ахметова прокоментували можливу покупку македонського клубу "Вардар"

55 Читать новость на русском
Рінат Ахметов не планує купувати "Вардар"
Рінат Ахметов не планує купувати "Вардар" / Телеграф

У п'ятницю ЗМІ облетіла новина про те, що Рінат Ахметов відправився до Македонії, де намагається домовитися з російським олігархом Сергієм Самсоненком щодо купівлі футбольного та гандбольного клубів "Вардар".

При цьому повідомлялося, що Ахметов самостійно відправився до Скоп’є на переговори на приватному літаку. 

Читайте також: Воротар збірної України перейшов з "Шахтаря" в "Карпати"

Однак в прес-службі донецького "Шахтаря", президентом якого є Рінат Ахметов, спростували цю інформацію. У коментарі сайту "Футбол24" заявили, що вона не відповідає дійсності.

Варто додати, що Рінат Ахметов став президентом "Шахтаря" 11 жовтня 1996 року, після того, як за рік до цього – 15 жовтня 1995 року, внаслідок вибуху під час футбольного матчу між командами "Шахтар" та "Таврія" загинув попередній власник клубу Ахать Брагін.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Шахтар Македонія Рінат Ахметов Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
УЄФА покарав московський ЦСКА
 3 жовтня 2014 , 18:03
Анонс: "Дніпро" приймає "Шахтар", "Олімпік" - "Динамо" у півфіналі Кубка України
 29 квітня 2015 , 09:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук