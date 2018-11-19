В "Альбасете" вважають, що іспанські судді упереджено ставляться до українця Зозулі

Півзахисник "Альбасете" Хон Ерісе вважає, що місцеві арбітри упереджено ставляться до українського нападника Романа Зозулі.

Ерісе поскаржився на упереджене ставлення іспанських суддів до Романа Зозулі після матчу проти Луго (1:0).

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Я говорив з рефері у перерві. Зозуля не прикидається, але судді чомусь не фіксують на ньому фоли. Коли Зозуля порушує правила, то арбітри миттєво реагують. Натомість фоли на Романі залишаються непоміченими,

– наводить слова Хона Ерісе El Digital de Albacete.

У поточному сезоні Роман Зозуля забив 3 голи і зробив 1 гольову передачу в 13 матчах чемпіонату Іспанії.

Після 14 турів "Альбасете" з 24 очками займає 5 місце в турнірній таблиці Сегунди.

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