14:04
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Альпах зник німецький мільярдер

529 Читать новость на русском
Німецький мільярдер, глава групи Tengelmann, Карл-Еріван Гауб
Німецький мільярдер, глава групи Tengelmann, Карл-Еріван Гауб / dw.com

Німецький мільярдер, глава групи Tengelmann, Карл-Еріван Гауб зник у Альпах на кордоні між Швейцарією та Італією ще 7 квітня. Того дня він не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт. Перед цим Карл-Еріван Гауб піднявся на гору Маттергорн.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Російські олігархи зазнають шалених втрат через санкції: оприлюднено неймовірні суми

"Пошуки активно тривають, ми робимо все, щоб його знайти", – повідомила увечері у вівторок, 10 квітня, речниця Tengelmann.

Як повідомила швейцарська газета Blick, родичі 58-річного мільярдера звернулися в поліцію після того, як він 7 квітня не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт.

Родичі бізнесмена заявили, що поки не втрачають надії знайти його живим. Брат зниклого підприємця Крістіан Гауб зазначив, що Карл-Еріван Хауб є дуже досвідченим лижником та альпіністом, передає газета Handelsblatt.

Сім'я мільярдера заявила про готовність надати велику фінансову суму на його пошуки. За даними італійських рятувальників, пошукова операція ускладнюється поганою видимістю і небезпекою сходження лавин.

Карл-Еріван Вандер Гауб — німецький підприємець, мільярдер. Власник холдингу "Tengelmann Group". До групи Tengelmann, що є однією з найбільших сімейних компаній в Німеччині, серед іншого, входить мережа будівельних магазинів Obi, сайт інтернет-торгівлі Plus.de і мережі-дискаунтери Kik і Netto. За даними Forbes, статки Гауба оцінюються у 6,4 мільярда доларів

Теги: Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук