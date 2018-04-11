У Альпах зник німецький мільярдер

Німецький мільярдер, глава групи Tengelmann, Карл-Еріван Гауб зник у Альпах на кордоні між Швейцарією та Італією ще 7 квітня. Того дня він не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт. Перед цим Карл-Еріван Гауб піднявся на гору Маттергорн.

Про це повідомляє DW.

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"Пошуки активно тривають, ми робимо все, щоб його знайти", – повідомила увечері у вівторок, 10 квітня, речниця Tengelmann.

Як повідомила швейцарська газета Blick, родичі 58-річного мільярдера звернулися в поліцію після того, як він 7 квітня не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт.

Родичі бізнесмена заявили, що поки не втрачають надії знайти його живим. Брат зниклого підприємця Крістіан Гауб зазначив, що Карл-Еріван Хауб є дуже досвідченим лижником та альпіністом, передає газета Handelsblatt.

Сім'я мільярдера заявила про готовність надати велику фінансову суму на його пошуки. За даними італійських рятувальників, пошукова операція ускладнюється поганою видимістю і небезпекою сходження лавин.

Карл-Еріван Вандер Гауб — німецький підприємець, мільярдер. Власник холдингу "Tengelmann Group". До групи Tengelmann, що є однією з найбільших сімейних компаній в Німеччині, серед іншого, входить мережа будівельних магазинів Obi, сайт інтернет-торгівлі Plus.de і мережі-дискаунтери Kik і Netto. За даними Forbes, статки Гауба оцінюються у 6,4 мільярда доларів