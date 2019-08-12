У аварії на Одещині загинуло 4 людей: моторошні фото з місця аварії

Вже друга смертельна ДТП за добу – на Одещині зіткнулися три автомобілі. Так, поблизу села Струмок водій Fiat спробував обігнати машину, проте вилетів на зустрічну смугу, де раптово зіткнувся з автомобілем Toyota.

Не встиг загальмувати і водій, який їхав позаду. Зазначимо, що удар був такої сили, що два автомобілі відкинуло вбік.

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Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів автомобілю Fiat – жителі Ізмаїла, віком 18-ти, 19-ти та 29-ти років, а також пасажир Toyota – 66-річний житель Київської області.



Аварія на Одещині

Ще двох постраждалих госпіталізували. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП та встановлюють особи загиблих.



В результаті ДТП загинули 4 людини