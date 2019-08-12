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      У аварії на Одещині загинуло 4 людей: моторошні фото з місця аварії

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      У аварії на Одещині загинули 4 людини:
      У аварії на Одещині загинули 4 людини: / Фото з відкритих джерел

      Вже друга смертельна ДТП за добу – на Одещині зіткнулися три автомобілі. Так, поблизу села Струмок водій Fiat спробував обігнати машину, проте вилетів на зустрічну смугу, де раптово зіткнувся з автомобілем Toyota.

      Не встиг загальмувати і водій, який їхав позаду. Зазначимо, що удар був такої сили, що два автомобілі відкинуло вбік.

      До теми: У масштабній ДТП на Київщині постраждали 13 людей: фото та відео

      Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів автомобілю Fiat – жителі Ізмаїла, віком 18-ти, 19-ти та 29-ти років, а також пасажир Toyota – 66-річний житель Київської області.

      Аварія на Одещині
      Аварія на Одещині

      Ще двох постраждалих госпіталізували. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП та встановлюють особи загиблих.

      В результаті ДТП загинули 4 людини
      В результаті ДТП загинули 4 людини

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Авто Жертви Новини Одеси Транспорт
      Джерело: 24 канал
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