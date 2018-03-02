У багатодітної актриси Торі Спеллінг стався нервовий зрив

У американської актриси, зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Торі Спеллінг стався нервовий зрив.

Її чоловік Дін МакДермотт вранці 1-го березня зателефонував до служби спасіння і заявив, що Торі не при собі та поводиться агресивно, пишуть TMZ та The Daily Mail.

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Торі Спеллінг побила чоловіка?

А полісмен виглядає не надто стурбованим

Крім того, до дому подружжя прибула поліція. На фото, яке зробили папарацці, Дін розмовляє з полісменами і показує їм свої руки.

Поліція склала рапорт про епізоду домашнього насильства, але Спеллінг не арештувала.

Також ЗМІ пишуть, що сама Торі дзвонила до поліції ввечері 28 лютого, стверджуючи, що хтось хоче вдертися в її дім. Але з'ясувалося, що це її чоловік вертався додому.

Як відомо, подружжя виховує п’ятеро дітей: є троє синів і дві доньки. Наймолодшому сину – рік.

У Спеллінг та МакДермотта – троє синів і дві доньки