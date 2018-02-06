У Баку пролунав потужний вибух: відео
18:56, сьогодні 2535 Читать новость на русском
У вівторок ввечері, 6 лютого, в Баку прогримів сильний вибух. Після цього у столиці Азербайджану спалахнула пожежа.
Про це повідомляє "Sputnik Азербайджан".
Видання уточнило, що вибух прогримів на території радіозаводу, що перебуває на балансі Міноборонпрому. Причина вибуху наразі залишається невідомою.
Читайте також: В Анкарі прогримів вибух: перші фото і відео з місця події
Як розповіли свідки події, близько 19:15 за місцевим часом небо освітив яскравий спалах, після чого пролунав гуркіт. Над місцем вибуху видно клуби чорного диму.
Щодо постраждалих, то у Міністерстві охорони здоров'я Азербайджану повідомили, що під час інциденту ніхто не постраждав.
На місце вибуху вирушили бригади пожежників і швидкої медичної допомоги.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Верховна Рада відповіла польській владі на "антибандерівський" законсьогодні , 11:40
Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні лютуватиме циклон з фронтами10 грудня 2017 , 09:33
У Києві знайшли лімузин з джакузі22 жовтня 2017 , 07:23