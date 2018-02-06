У Баку пролунав потужний вибух: відео

У вівторок ввечері, 6 лютого, в Баку прогримів сильний вибух. Після цього у столиці Азербайджану спалахнула пожежа.

Про це повідомляє "Sputnik Азербайджан".

Видання уточнило, що вибух прогримів на території радіозаводу, що перебуває на балансі Міноборонпрому. Причина вибуху наразі залишається невідомою.

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Як розповіли свідки події, близько 19:15 за місцевим часом небо освітив яскравий спалах, після чого пролунав гуркіт. Над місцем вибуху видно клуби чорного диму.

Щодо постраждалих, то у Міністерстві охорони здоров'я Азербайджану повідомили, що під час інциденту ніхто не постраждав.

На місце вибуху вирушили бригади пожежників і швидкої медичної допомоги.