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      У Барселоні на підтримку референдуму вийшли 350 тисяч людей, не обійшлося без нових сутичок

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      Нові протести та сутички у Барселоні
      Нові протести та сутички у Барселоні / AP

      У центрі Барселони в суботу, 26 жовтня, на вулиці вийшли близько 350 тисяч людей. Вони продовжують протестувати проти тюремних вироків, винесених Верховним судом Мадриду дев'ятьом лідерам руху за незалежність Каталонії.

      Захід проходив за ініціативи громадського руху під назвою "Національна асамблея Каталонії", повідомляє La Vanguardia.

      До теми: Протести у Барселоні: Іспанія відмовилися від переговорів з прихильниками незалежності Каталонії

      До мітингу приєдналася низка профспілок, а також соціальних, культурних та спортивних організацій. На вулиці вийшли представники партій, які виступають за незалежність регіону:

      • глава регіонального уряду Каталонії Кім Торра,
      • віцепрем'єр Пере Арагонес,
      • та голова місцевого парламенту Рожер Торре.

      За словами останнього, присутні виступають на підтримку "свободи, амністії та референдуму".

      На шляху до незалежності немає шляху назад,
      – сказав він.

      При цьому Торре наголосив на важливості "єдності всіх сил проти репресій і за демократичне врегулювання" конфлікту.

      Нові сутички з поліцією

      Не обійшлося й без нових зіткнень мітингарів з силовиками у столиці Іспанії.

      Видання El Pais повідомило, що заворушення сталися після масової акції біля будівлі управління національної поліції Барселони.

      Під час сутичок постраждали близько 30 осіб. 15 з них – отримали серйозні поранення. Серед постраждалих – троє співробітників поліції.

      Чому каталонці вимагають незалежності регіону?Каталонія – найбагатший регіон Іспанії, який сплачує найбільше податків до бюджету країни. Це одна з причин, чому представники каталонського націоналізму прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону. Також там заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації, розмовляють власною мовою та шанують традиції регіону.

      1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді каталонці більшість голосів віддали за відокремлення. Однак влада Іспанії не визнала референдум і його результати. Уже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, у регіоні ввели пряме управління, а уряд та парламент розпустили.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Протести у Барселоні Поліція
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