У Барселоні пором з півсотнею людей на борту врізався у причал: відео

В іспанській Барселоні порому Excellent не вдалось успішно пришвартуватись до причалу через сильний вітер.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також: Негода в Європі: снігопади, аномальні зливи та потужні вітри охопили країни

Під час зіткнення з причалом судно зачепило портовий кран. Через сильний удар той впав і здійнялася пожежа.

На момент аварії на борту перебувало 420 людей. За попередньою інформацією, ніхто серйозно не постраждав.