У Барселоні пором з півсотнею людей на борту врізався у причал: відео
В іспанській Барселоні порому Excellent не вдалось успішно пришвартуватись до причалу через сильний вітер.
Про це повідомляє Daily Mail.
Читайте також: Негода в Європі: снігопади, аномальні зливи та потужні вітри охопили країни
Під час зіткнення з причалом судно зачепило портовий кран. Через сильний удар той впав і здійнялася пожежа.
На момент аварії на борту перебувало 420 людей. За попередньою інформацією, ніхто серйозно не постраждав.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
На курорті в Болгарії колишній військовий відкрив стрілянину: є поранені туристи20 липня 2017 , 19:51
США ввели додаткові санкції проти Росії1 липня 2016 , 19:12
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00