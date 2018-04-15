У Барселоні вимагають звільнити каталонських політв'язнів

У Барселоні розпочався марш прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії. Тисячі людей вимагали звільнити лідерів каталонського руху, звинувачених іспанською владою у заколоті.

Тисячі учасників акції зібралися в неділю, 15 квітня, на одній із центральних вулиць міста, передає DW.

Багато мітингарів несли плакати з написами "Свободу політичним в'язням". Акцію підтримали каталонські представництва двох найбільших профспілок Іспанії.

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Багато хто з прихильників Каталонії були вдягнені у жовтий верхній одяг, демонструючи таким чином свою солідарність з ув'язненими лідерами каталонського руху за незалежність.

Нагадаємо, екс-лідер Каталонії Корлес Пучдемон перебуває під вартою у німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн. Місцева поліція затримала політика 25 березня, коли він їхав з Данії до Бельгії, де проживав після втечі з Іспанії.



Суд розглядатиме це питання в рамках німецької правової бази, а слухання можуть тривати від 60 днів до 90 днів.



Екс-лідера Каталонії звинувачують в організації заколоту в іспанській автономії, зокрема – і неконституційного референдуму про незалежність регіону. Пудчемону загрожує 30 років тюрми.