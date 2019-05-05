У Бельгії на початку травня випав сніг: фото та відео

У суботу, 4 травня, у південних регіонах Бельгії випав сніг. Товщина снігової шапки місцями сягала 7-10 сантиметрів.

Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни, повідомляє RTBF.

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Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7-10 сантиметрів.

Деякі дерева не витримали налипання снігу, тому рятувальникам додалося роботи через негоду.

Фото та відео користувач соцмереж:

️| Niet alleen in Zuid-Limburg werd het vandaag wit! Felle hagelbuien zorgde ervoor dat ook in de lagere delen van Nederland het landschap af en toe winters aandeed. En die buien, met ook hagel, zijn nog steeds aanwezig! Dus hou die https://t.co/4Rz2FHjIbp in de gaten! pic.twitter.com/Kx0ze8cfq6 — Buienradar (@BuienRadarNL) 4 травня 2019 р.

Je ziet het goed: dit sneeuwtapijt ligt in mei in ons land. https://t.co/G9ZU8jJew8 pic.twitter.com/U1TmZpKak9 — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 4 травня 2019 р.

In de Belgische Hoge Venen ligt momenteel een laag sneeuw van 7 cm in Balen vlakbij de N68. De foto is genomen door mijn collega Philippe Schambergen van @BuienRadarNL ️️ pic.twitter.com/n0kWr5dNZU — Ed Aldus | Weerman (@EdAldus) 4 травня 2019 р.

Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла. Синоптики попереджають: складні погодні умови зберігатимуться і у неділю.

Сніг у Бельгії в травні не є аномалією. Зокрема у 2013 році сніг в гористій місцевості випадав 24 травня. А 7 травня сніг падав у Брюсселі – щоправда, це було в далекому 1902 році.