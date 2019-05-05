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      У Бельгії на початку травня випав сніг: фото та відео

      48 Читать новость на русском
      Сніг у Бельгії
      Сніг у Бельгії / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 4 травня, у південних регіонах Бельгії випав сніг. Товщина снігової шапки місцями сягала 7-10 сантиметрів.

      Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни, повідомляє RTBF.

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      Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7-10 сантиметрів.

      Деякі дерева не витримали налипання снігу, тому рятувальникам додалося роботи через негоду.

      Фото та відео користувач соцмереж:

      Опади приніс циклон з півночі. Температура знизилася до двох градусів тепла. Синоптики попереджають: складні погодні умови зберігатимуться і у неділю.

      Сніг у Бельгії в травні не є аномалією. Зокрема у 2013 році сніг в гористій місцевості випадав 24 травня. А 7 травня  сніг падав у Брюсселі – щоправда, це було в далекому 1902 році.

      blog_ava
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      Теги: Надзвичайні ситуації Бельгія
      Джерело: 24 канал
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