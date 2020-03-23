22:57
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У березні ціну на газ для населення знизили на 14%: це найнижча вартість з 2016 року

      - Читать новость на русском
      Ціни на газ у березні будуть меншими на 14% / kremenets.city

      "Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу тепер становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року.

      Про здешевлення газу для населення повідомили у твіттері "Нафтогазу".

      Читайте також Уряд вирішив залишити Коболєва в "Нафтогазі" ще на 4 роки

      Ціна газу становитиме 3,4 гривні за кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу,
      – йдеться в повідомленні.

      У платіжках українці побачать ціну 4,3 гривні за кубометр. Це на 14% менше, ніж було у лютому 2020 року. Крім того, така вартість газу – найнижча з 2016 року.

      Водночас у "Нафтогазі" наголосили, що відповідно до урядових правил компанія не постачає газ напряму населенню. Виняток – Кіровоградська область.

      У компанії висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.

      "Ми застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну і плануємо робити це і надалі", – додали у "Нафтогазі".

      Як стало можливе зниження цін

      • Ціна розраховується за формулою, яку визначає Кабмін. Основним індикатором є результати біржових торгів на газовому хабі ТТF. Однак у березні на внутрішньому ринку України з’явився новий індикатор.
      • Оператор газотранспортної системи провів тендер на значний обсяг газу. За результатами торгів, в Україні є значна конкуренція. Вона і забезпечила зниження оптових цін на газ. 

      Зверніть увагу! У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становила 3,95 гривні за кубометр без урахування ПДВ та інших витрат.

      "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 14% / Скриншот з телеграму "Нафтогазу"

      В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Комунальні послуги Тарифи на газ Ціни Нафтогаз Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Підсумки першого тижня ізоляції
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 21:56 Новини про коронавірус 23 березня: померло 16 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки
      Соломія Ніколайчук
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 21:20 "Від Росії з любов'ю": як авторитарні держави використовують коронавірус
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук