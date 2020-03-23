У березні ціну на газ для населення знизили на 14%: це найнижча вартість з 2016 року

"Нафтогаз" у березні знизив ціни газ для населення на 14% у порівнянні з лютим. Вартість кубометра газу тепер становить 4,3 гривні. Це найнижчий показник, починаючи з 2016 року.

Про здешевлення газу для населення повідомили у твіттері "Нафтогазу".

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Ціна газу становитиме 3,4 гривні за кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу,

– йдеться в повідомленні.

У платіжках українці побачать ціну 4,3 гривні за кубометр. Це на 14% менше, ніж було у лютому 2020 року. Крім того, така вартість газу – найнижча з 2016 року.

Водночас у "Нафтогазі" наголосили, що відповідно до урядових правил компанія не постачає газ напряму населенню. Виняток – Кіровоградська область.

У компанії висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. Тобто вона не перевищуватиме 4,3 гривні за кубометр.

"Ми застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну і плануємо робити це і надалі", – додали у "Нафтогазі".

Як стало можливе зниження цін

Ціна розраховується за формулою, яку визначає Кабмін. Основним індикатором є результати біржових торгів на газовому хабі ТТF. Однак у березні на внутрішньому ринку України з’явився новий індикатор.

Оператор газотранспортної системи провів тендер на значний обсяг газу. За результатами торгів, в Україні є значна конкуренція. Вона і забезпечила зниження оптових цін на газ.

Зверніть увагу! У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становила 3,95 гривні за кубометр без урахування ПДВ та інших витрат.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 14% / Скриншот з телеграму "Нафтогазу"