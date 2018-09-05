У Берліні зробили нову заяву про подальшу долю нормандського формату

Уряд Німеччини переконаний, що після смерті ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка нормандський формат не втратив своєї актуальності.

Про це заявили у середу, 5 вересня, у Берліні представники уряду, повідомляє "Укрінформ".

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Представник міністерства закордонних справ Райнер Бреуль наголосив, що не розглядає вбивство Олександра Захарченка як політичне. За його словами, німецька сторона, яка є частиною нормандського формату, вважає його потрібним і готова продовжувати у ньому працювати.

"Ми переконані, що нормандський формат може функціонувати", – сказав Бреуль.

Представник федерального уряду Ульріке Деммер наголосила, що Німеччина дуже уважно стежить за ситуацією на Донбасі після вбивства Захарченка і закликає всі сторони не допустити ескалації насильства.

За її словами, Берлін продовжуватиме брати участь у мирному процесі. Деммер нагадала, що переговори у нормандському форматі нині ведуться на рівні експертів.

Німеччина готова і далі нести відповідальність у нормандському форматі. Це не змінилося,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше речник німецького уряду заявив, що загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка не має зупинити переговорів у рамках Мінського процесу.