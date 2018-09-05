18:20
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Берліні зробили нову заяву про подальшу долю нормандського формату

1120 Читать новость на русском
Берлін вважає, що переговори у нормандському форматі варто продовжувати
Берлін вважає, що переговори у нормандському форматі варто продовжувати / Фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини переконаний, що після смерті ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка нормандський формат не втратив своєї актуальності.

Про це заявили у середу, 5 вересня, у Берліні представники уряду, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Як вбивство Захарченка вплине на "Мінськ": у Кремлі зробили заяву

Представник міністерства закордонних справ Райнер Бреуль наголосив, що не розглядає вбивство Олександра Захарченка як політичне. За його словами, німецька сторона, яка є частиною нормандського формату, вважає його потрібним і готова продовжувати у ньому працювати.

"Ми переконані, що нормандський формат може функціонувати", – сказав Бреуль.

Представник федерального уряду Ульріке Деммер наголосила, що Німеччина дуже уважно стежить за ситуацією на Донбасі після вбивства Захарченка і закликає всі сторони не допустити ескалації насильства.

За її словами, Берлін продовжуватиме брати участь у мирному процесі. Деммер нагадала, що переговори у нормандському форматі нині ведуться на рівні експертів.

Німеччина готова і далі нести відповідальність у нормандському форматі. Це не змінилося,
– підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше речник німецького уряду заявив, що загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка не має зупинити переговорів у рамках Мінського процесу.

Теги: Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Опубліковані фото Фредді Меркюрі, яких до цього не бачили
 29 серпня 2016 , 17:44 1
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"
9 травня 2015 , 18:42
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук