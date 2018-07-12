У Бейонсе розгледіли вагітний животик під об’ємною сукнею: фото

Грандіозний європейський тур Бейонсе та її чоловіка Jay-Z триває. Зараз знаменита пара перебуває у Каннах, де їх і підловили папарацці.

Для обіду в модному ресторані LA Guerite Бейонсе обрала розкішну об’ємну сукню, яка приховувала її фігуру, пише Daily Mail.

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Такий одяг ще більше підігрів чутки про вагітність співачки четвертою дитиною – прихильники зірки одразу звернули увагу на її округлий животик.

Бейонсе знову вагітна?

36-річна Бейонсе була у компанії чоловіка Jay-Z та старшої доньки 6-річної Блю Айві. Зіркова пара також виховує 1-річних близнят Румі та Сера.

Фанати вважають, що Бейонсе чекає на четверту дитину