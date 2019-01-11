У біатлоні розгорівся скандал через перемогу росіянина, якого звинуватили у вживанні допінгу

Спринт на етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Оберхофі виграв росіянин Олександр Логінов. Через його перемогу розгорівся скандал між біатлоністами, адже Логінова свого часу дискваліфікували на два роки через звинувачення у вживанні допінгу.

Найбільше обертів скандал навколо Логінова розгорнувся на Чемпіонаті світу у 2017 році. Тоді багато біатлоністів критикували як Росію за використання допінгу. А Логінов відмовився потиснути руку французу Мартену Фуркаду на церемонії , нагородження після змішаної естафети через критики зі сторони француза. Фуркад ж тоді покинув п’єдестал раніше в знак протесту. Після цього він неодноразово критикував Логінова і Росію через допінг.

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Я поважаю те, що Логінову дозволено змагатися, але не радий його перемозі і не поважаю його самого через допінг. Він так і не вибачився і не говорив про це. Ми були занадто добрі до нього. Не тільки я, але і ЗМІ , вболівальники і глядачі уздовж траси. Для мене це ганьба. Він виграв, але моєї поваги не отримає. Логінов повинен вибачитися і пояснити все нам, а він просто робить вигляд, що нічого не сталося,

– заявив Фуркад після гонки в Оберхофі, де переміг росіянин.

Відповідь від Логінова не забарилися.

"Я хочу поговорити з Мартеном лицем до лиця, тоді й розберемося", – заявив росіянин.

Але не лише Фуркад вкотре розкритикував Логінова. Осторонь не залишилися й інші провідні біатлоністи. Серед них і Йоханнес Бьо, який фінішував другим у спринті в Оберхофі.

"Я вважаю, що дуже складно це коментувати, і я вже витратив багато енергії на цю людину. Так що просто залишу все як є. Ми краще спробуємо перемогти його", – розповів Йоханнес Бьо.

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Підтримав його і співвітчизник Генрік Л’Абе Лунн

"Він відбув своє покарання, але вибачення не завадили б. Шахраї нечисто грають, так що принести вибачення було б чесним вчинком з його боку", – зазначив Л'Абе Лунн.

Ще один критик Логінова та Росії через допінг швед Себастьян Самуельссон теж заявив, що росіянину варто було б вибачитися.

"Я не можу з повагою ставитися до того, що зробив Логінов в минулому. Але я не знаю його як людину. Найменше, що він може зробити, це принести вибачення всій біатлонної сім'ї. Тут немає місця тим, кого ловлять на ЕПО (еритропоетин). Але якщо людина показує, що шкодує про те, що зробив, буде легше довіряти йому в майбутньому", – сказав швед.

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