У білих халатах та з оригінальними плакатами: у Києві пройшов Марш за науку – яскраві фото

Учасники Маршу за науку у шапках з фольги і білих халатах пройшлися центром Києва, аби нагадати країні про значення й досягнення науки та людей. Долучилася до них у Уляна Супрун, яка наголосила на проблемах фінансування.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Організатори Маршу за науку запевняють, що "майбутнє України – прекрасне і космічне". Символом події обрали вареник з назвою "Гордість України 2030 року".

Цей символ як питання до уряду та суспільства – чим ми будемо пишатися у майбутньому – найбільшим вареником чи станцією на місяці?

Ми хочемо показати людям, що в Україні є наука. Ми її ліпимо з того, що маємо. Ми прикрасили цей вареник та намагаємося запустити в космос,

– наголосила учасниця акції Тетяна.

Таким чином вчені намагаються привернути увагу суспільства до проблем науки, фінансування та обіцянок чиновників. Також науковці хочуть запустити Національний фонд досліджень, який надасть додаткові можливості для фінансування наукових проектів.

Як проходить Марш за науку в Києві: фото

На Марш за науку прийшла і виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Ми не будемо фінансувати самі наукові інституції, де є штатні посади і фінансування йде їм на зарплати. А замість того будуть подання наукових праць", – сказала вона.

Напередодні українські полярники записали своє запрошення на Марш за Науку прямо зі станції Вернадського.

Чому українці виходять на Марш за науку? Це вулична акція-перформанс на підтримку наукової реформи. Сотні українських вчених, популяризаторів та інші українці беруть участь в урочистому запуску в космос найбільшого вареника у світі – символ та національна гордість антиутопічної України майбутнього, яка занадто довго зволікала з питанням науки.



Вже кілька років поспіль українські науковці чекають від уряду повноцінного запуску Національного Фонду Досліджень. НФД – установа нового типу, яка буде давати гроші справжнім вченим та найкращим лабораторіям через прозорий конкурс під контролем топових українських вчених.



П’ять років поспіль після майдану українські вчені звертають увагу на розмах псевдонауки в Україні, плагіат та псевдонауку в дисертаціях людей, які обіймають високі посади в державному апараті.