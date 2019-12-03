У Білій Церкві господарка нацькувала свого пса на перехожих

На Київщині, у стані алкогольного сп'яніння, жінка нацькувала бійцівського собаку на перехожих. Господарці пса оголошено про підозру.

Інцидент стався у Білій Церкві, подружжя з дітьми проходили повз жінки з собакою. Як повідомляє поліція області, між ними виник конфлікт, зловмисниця спочатку побила потерпілу металевим ціпком по голові. Потім надала команду "фас" своєму псу, який накинувся на перехожу.

Врятував жінку її чоловік, йому вдалось відтягнути розлючену тварину.

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37-річну потерпілу було доставлено до лікарні, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганство.



Господарка нацькувала собаку на перехожих / Фото: Нацполіція

Місцевій жительці, яка нацькувала собаку на перехожих, загрожує сплата штрафу від п'ятисот до тисячі гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.