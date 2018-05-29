У Білій Церкві у гуртожитку студенти розпилили газ: є постраждалі

У Білій Церкві, що на Київщині, в одному з гуртожитків студенти розпилили перцевий газ. Четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, надихались перцевого газу і були доправлені до лікарні, де їм медики надали першу невідкладну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу. Своє заключення працівники газової служби винесли одразу – це не витік природнього газу. Як з'ясувалось, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку. Під час "розбірки" хтось із хлопців використав газовий балончик,

– йдеться у повідомленні.

Четверо неповнолітніх були доправлені до лікарні, де їм медики надали першу невідкладну допомогу.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини інциденту, хто і де взяв газовий балончик, опитуються свідки. Евакуації мешканців гуртожитку не проводилось.