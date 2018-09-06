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У білизні і без гламуру: Міла Йовович знялась у провокативному фотосеті 18+

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Міла Йовович для L'Express Styles
Міла Йовович для L'Express Styles / Instagram / @millajovovich

Голлівудська зірка Міла Йовович взяла участь у звабливій та загадковій фотосесії для французького журналу L'Express Styles. Актриса впевнено позувала у бікіні та прозорих блузах.

У модному журналі редактори запропонували Мілі знятись у природньому амплуа без звичного гламуру та пафосу. Для стильних образів вона обрала доволі провокативні образи. На перший погляд здається, що актриса тільки-но повернулась із заходу та ще не до кінця скинула з себе весь одяг.

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Міла Йовович для L'Express Styles

Йовович приміряла спокусливу білизну, поверх якої одягнула прозорі накидки та блузи, засвітила стрункі ноги в колготах, які доповнила легким светром та засвітила груди без бюстгальтера у тонкій футболці. Нехважаючи на відвертість зйомки, користувачі соцмереж схвально оцінили кадри. Автором фотографій став Дрю Джарретт.


Міла Йовович для L'Express Styles

Джерело: 24 Канал
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