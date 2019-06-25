У Білому домі розкрили карти: Трамп говоритиме з Путіним про Україну

Під час наступної зустрічі Дональд Трамп має намір зустрітися обговорити з російським президентом Володимиром Путіним низку питань регіональної безпеки. Поговорять політики і про ситуацію в Україні.

Про наміри президента США повідомив високопоставлений чиновник його адміністрації, передає "Укрінформ".

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Трамп пообіцяв зустрітися із Путіним у межах саміту G20, який відбудеться 28-29 червня в японському місті Осака.

Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, у тому числі ситуації в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході,

– зазначив представник Білого дому.

Він також додав, що США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями та покращення двосторонніх відносин.

Зазначимо, глава МЗС Павло Клімкін сказав, що під час цієї зустрічі американський та російський президенти обговорять також питання звільнення полонених українських моряків.

Велика двадцятка, або G-20 – є групою міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.

Коли ще зустрічалися Путін і Трамп?

Вони провели "неформальну" розмову у межах саміту "великої двадцятки" 1 грудня. Президенти СШа та Росії планували повноформатну зустріч, але через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував.

Перед цим американський лідер зустрівся із Путіним 16 липня у Гельсінкі . На усіх цих зустрічах Дональд Трамп підтверджував однозначну позицію Вашингтону щодо України – США засуджують Росію та ніколи не визнають окупацію українських територій.