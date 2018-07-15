У Білому домі не вірять, що Путін не знав про втручання в американські вибори

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що йому "важко повірити" в те, що російський президент Володимир Путін не знав про ймовірне втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу ABC News.

Читайте також: Мін'юст США оприлюднив імена російських розвідників, яких обвинувачують у втручанні у вибори

Болтон сказав, що на зустрічі в Москві в кінці червня Путін "ясно дав зрозуміти, як він сказав, що російська держава не причетна" до втручання в американські вибори.

"Він дуже чітко сказав це слово перекладачу "держава", і це саме те слово, яке він хотів сказати. Тепер подивимося, що він скаже зараз, після звинувачень щодо агентів ГРУ, які, очевидно, є частиною російської держави", – додав радник Трампа з нацбезпеки.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.