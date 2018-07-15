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У Білому домі не вірять, що Путін не знав про втручання в американські вибори

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Джон Болтон
Джон Болтон / meduza.io

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що йому "важко повірити" в те, що російський президент Володимир Путін не знав про ймовірне втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу ABC News.

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Болтон сказав, що на зустрічі в Москві в кінці червня Путін "ясно дав зрозуміти, як він сказав, що російська держава не причетна" до втручання в американські вибори.

"Він дуже чітко сказав це слово перекладачу "держава", і це саме те слово, яке він хотів сказати. Тепер подивимося, що він скаже зараз, після звинувачень щодо агентів ГРУ, які, очевидно, є частиною російської держави", – додав радник Трампа з нацбезпеки.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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