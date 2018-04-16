У Білому домі підтвердили намір невдовзі вивести свої війська із Сирії

У Сполучених Штатах планують швидке виведення свого військового контингенту з Сирії, про що раніше неодноразово заявляв Президент США Дональд Трамп.

Відповідну інформацію підтвердила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цілі місії США в Сирії залишилися незмінними. Президент чітко заявив, що хоче повернення американських сил додому якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

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Вона нагадала, що метою США в Сирії залишається "повний розгром ІД та створення умов для запобігання їх повернення".

"Ми сподіваємося, що наші регіональні союзники і партнери візьмуть на себе більш значну відповідальність, як в фінансовому, так і у військовому плані, за безпеку в регіоні", – зазначила Сара Сандерс.

Ці слова збігаються із заявою, яку раніше робив Трамп про те, що після виведення американського військового персоналу з Сирії, про неї "повинні подбати інші".

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії у відповідь на хімічну атаку у місті Дума. Удари були завдані по трьох цілях в районі Дамаска та Хомса. У Міноборони США запевнили, що цілі під час удару по Сирії були вибрані таким чином, аби уникнути жертв серед цивільного населення.