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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У Білому домі висловили сподівання, що саміт між лідерами США і КНДР відбудеться: відомі деталі

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Радниця Білого дому заявила, що США все ще сподіваються на те, що зустріч двох лідерів відбудеться
Радниця Білого дому заявила, що США все ще сподіваються на те, що зустріч двох лідерів відбудеться

Старший радник Білого дому Келліенн Конуей заявила, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Про це вона повідомила у коментарі для Fox News.

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Президент відправив дві делегації – одну для забезпечення логістичних питань, і ще одну для дипломатичного процесу – які на місці здійснюють логістичну підготовку до 12 червня,
– зазначила радниця Білого дому.

Келліенн Конуей також додала, що, якщо підготовка затягнеться, то саміт двох країн пройде пізніше.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп оголосив про скасування саміту глав обох країн, а вже 26 травня лідери Північної і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Згодом Кім Чен ИН заявив, що саміт між КНДР та США таки має відбутись.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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