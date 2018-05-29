У Білому домі висловили сподівання, що саміт між лідерами США і КНДР відбудеться: відомі деталі

Старший радник Білого дому Келліенн Конуей заявила, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Про це вона повідомила у коментарі для Fox News.

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Президент відправив дві делегації – одну для забезпечення логістичних питань, і ще одну для дипломатичного процесу – які на місці здійснюють логістичну підготовку до 12 червня,

– зазначила радниця Білого дому.

Келліенн Конуей також додала, що, якщо підготовка затягнеться, то саміт двох країн пройде пізніше.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп оголосив про скасування саміту глав обох країн, а вже 26 травня лідери Північної і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Згодом Кім Чен ИН заявив, що саміт між КНДР та США таки має відбутись.