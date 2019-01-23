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      У Білому домі заявили, що "шатдаун" вплине на ВВП США, але не торкнеться світової економіки

      35 Читать новость на русском
      Лоуренс Кадлоу
      Лоуренс Кадлоу / Фото з відкритих джерел

      Глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу заявив, що призупинення роботи федерального уряду США, так званий "шатдаун", негативно позначиться на ВВП країни, але не вплине на стан світової економіки.

      Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNBC.

      Читайте також: Демократи відхилили пропозиції Трампа щодо припинення "шатдауна"

      Проблема "шатдауна" – це тимчасова проблема. Я визнаю, що ми зазнаємо збитків в плані ВВП. Але я не визнаю, що це хоча б в якійсь мірі вплине на глобальну економіку,
      – заявив Кадлоу.

      За його оцінкою, коли "шатдаун" підійде до кінця і відповідні переговори завершаться, все встане на своє місце. З точки зору глави Національної економічної ради Білого дому, нормалізація "відбудеться відразу".

      Робота уряду США частково припинена з 22 грудня через відсутність бюджетних коштів. Це сталося через те, що республіканцям і демократам в Конгресі США не вдалося узгодити параметри бюджету, в який президент США Дональд Трамп хоче включити кошти на спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

      Нинішній "шатдаун" побив рекорд за тривалістю, а ознак того, що республіканці і демократи підуть на компроміс, так і не спостерігається. Без фінансування продовжує залишатися 9 міністерств, а також низка інших менш великих держустанов. В цілому "шатдаун" торкнувся майже четвертої частини уряду, для інших відомств Конгрес раніше встиг виділити кошти до кінця вересня 2019 року.

      Що таке "шатдаун" і як часто він трапляється?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів й геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
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