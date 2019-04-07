У Білорусі Чорнобильську зону відкрили для туристів: відео

Чорнобильську зону з боку Білорусі відкрили для туристичних маршрутів. Зона відчуження у цій країні була закритою для посторонніх протягом довгих 30 років. Тепер же туристи можуть потрапити на екскурсію туди повністю легально.

Спочатку екскурсійні групи планують відправляти у Чорнобильську зону два рази в місяць. Масові екскурсії розпочнуть пізніше, коли головні маршрути будуть затверджені, інформує ont.by.

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Вже сформовані два маршрути, підібрані майданчики, дороги з удосконаленим покриттям і в цілому прораховані ті дози, які можуть отримати громадяни, перебуваючи у нас. Скажімо, та доза, яка буде отримана від перельоту, буде більшою, ніж перебування протягом одного робочого дня у зоні відчуження,

– розповів заступник директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Максим Кудін.

Коштуватиме такий тур для екскурсійної групи з 5 осіб – 340 білоруських рублів (тобто – 160 американських доларів).

Зазначимо, що у Білорусі туристам можуть запропонувати хіба відвідини так званих "мертвих сіл" (небезпечної зони, звідки вкінці 80-тих виселяли місцевих мешканців). Ані "могильників" техніки, ані мертвих міст, які притягують "сталкерів" тут, на відміну від України, немає. Також на пожежні вишки, звідки можна побачити територію Чорнобильської станції, підніматися не можна.

Зазначимо, що в Україні легальні екскурсії в Чорнобильську зону розпочали проводити набагато раніше. Вони дешевші, ніж у Білорусі (вартість нетермінової поїздки у зону відчуження з особи складає від 49 доларів США для українців і від 99 доларів для іноземців) та включають у себе відвідини Прип’яті, Чорнобильської АЕС тощо.

Дивіться відео: Чорнобильську зону з боку Білорусі відкрили для туристів:

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.





Фото пошкодженого 4-го реактора на ЧАЕС у 1986 році



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Територія Білорусі після Чорнобильської трагедії постраждала навіть більше, аніж українська. Саме туди вітер поніс радіоактивну хмару. Так, згідно з даними вчених, Білорусь отримала близько 60% радіоактивного забруднення від загальної кількості в СРСР.