Білорусі необхідно вирішити низку актуальних проблем перед початком поглибленої інтеграції із Росією у межах Договору про створення Союзної держави. Окрім того, там не хочуть розміщувати військову базу РФ на своїй території.

Через маневр країна може втратити до 10 мільярдів доларів, про це сказав глава МЗС Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російському РБК.

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Так, необхідно усунути перешкоди у постачанні сільськогосподарської і промислової продукції. Окрім того, Білорусь повинна врегулювати спірні моменти, пов'язані з цінами на газ і нафту. Макеєв наголосив, що Мінськ зацікавлений в тому, щоб вирішити усе це.

У Білорусі також не бачать сенсу у розміщенні російської військово-повітряної бази на своїй території. Там наголошують, що у порядку денному російсько-білоруських відносин це питання не стоїть.

З урахуванням розвитку сучасних технологій в цьому немає сенсу. Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, про що і йшла мова, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети,

– каже Макей.

Він додав, що це сприяло б зміцненню стабільності та безпеки у регіоні. Макей наголосив, що керівництво Білорусі приймає рішення, керуючись лише національними інтересами.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?

У Держдумі ще раніше заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.



Окрім того, країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель. Тим не менш, Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Він наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення Союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначних у правах.