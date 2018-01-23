У Білорусі й Казахстану такі ж проблеми з Росією, як і в України, – політолог

Місце переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не важливе. Білорусь не відрізняється від Казахстану. Обидві країни залежні від Путіна, де сидять диктатори. Змінювати треба формат.

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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"Назарбаєв не запропонував нічого нового і концептуального. Від зміни доданків сума не змінюється. Президент Казахстану не пропонує зміну формату переговорів, їхніх учасників, а просто змінити Мінськ на Астану",

– зазначає експерт.

При цьому, наголошує Давидюк, невідомо, чи Назарбаєв сам поїхав у США, де запропонував Трампу змінити місце переговорів, чи його туди послав Путін? Втім, за його словами, не виключено, що Назарбаєв хоче на старості років втягнутися в геополітичні глобальні процеси, щоб посилити впливовість всередині країни, показати імідж миротворця.

На переконання політолога, Лукашенку і Назарбаєву треба змінити фокус їхньої діяльності і опікуватися своїми державами, а не Україною. На думку Миколи Давидюка, в Білорусі і Казахстану точно такі ж проблеми з Росією, як і в України.

"Росія тиснутиме Білорусь і Казахстан економічно, політично забиратиме їхню незалежність. Лукашенку і Назарбаєву треба робити все можливе, щоб у них не повторився сценарій України і Грузії. Треба посилювати армію, створювати власний медіапростір, викидати російських агентів з політики, боротися за сильну економіку і сильне суспільство. А Лукашенко і Назарбаєв, будучи в пащі вовка, бігають і ніби вирішують питання України. Україна сама вирішить свої питання", – наголосив Давидюк.

При цьому політолог вважає, що після прийняття Україною закону про деокупацію, де вказано, що Росія – агресор, потрібна зміна переговорного формату або його доповнення.

Чи готова Україна просувати зміну формату переговорів, домовлятися про це на найвищому політичному рівні – питання. Прийняти закон – це одне, а зробити так, щоб він зажив на міжнародній арені – найбільший виклик перед Порошенком і українським політикумом,

– говорить Микола Давидюк.

За його словами перспектива є, якщо закон про деокупацію візьмуть до уваги на майданчику ООН. Тоді документ буде однією з основ для введення миротворчих військ на Донбас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце. Йдеться про столицю Казахстану Астану. Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради безпеки ООН.

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