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      У Білорусі засудили чоловіка до смерті: це вже другий такий випадок у 2019 році

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      У Білорусі засудили чоловіка до смерті: це вже другий такий випадок у 2019 році

      У білоруському Вітебську суд виніс смертний вирок Віктору Павлову. Чоловіка звинуватить у вбивстві двох літніх жінок. Злочин стався в грудні 2018 року.

      На судовому засіданні 50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя, однак суд все ж вирішив засудити його до смерті, пише "Радіо Свобода".

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      За даними правозахисної групи "Весна", це вже другий випадок у 2019 році, коли у Білорусі оголошують смертний вирок. Раніше до смертної кари тут засудили 36-річного Олександра Осиповича. Його суд визнав винним у вбивстві двох дівчат торік.

      Що відомо про смертну кару в Білорусі 

      Білорусь уже тривалий час залишається єдиною країною в Європі, де діє смертна кара за злочини. Річ у тім, що в 1994 році, коли тут ухвалювали першу Конституцію, депутати не наважилися забрати відповідний пункт. Більше того, тоді не було законодачої альтернативи для найсуворішого покарання, а пожиттєве ув’язнення з’явилося лише у 1995 році.

      Влада Білорусі намагається всіляко приховати виконання смертних вироків і ніколи офіційно про них не повідомляє. Також, коли та де було страчено засудженого, не повідомляють і його родичів. Рідня страченого навіть не отримує його тіло, оскільки розстріляних ховають таємно. Здебільшого розстріл відбувається до розгляду оскарження. А про випадки смертної кари стає відомим зі свідчень інших засуджених до страти або від правозахисників, які контактують з рідними засуджених.

      Загалом за роки незалежності в країні винесли понад 300 смертних вироків. Від смертної кари країну періодично закликають відмовитися як Євросоюз, так і Комітет із прав людини ООН, проте президент країни Олександр Лукашенко на це відповідає, що це вибір самих білорусів.

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      До слова, нещодавно відновили смертну кару в США. У період з грудня 2019 року по січень 2020 року. Тут буде страчено 5 ув’язнених "заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв цих злочинців". Усіх їх звинувачують у вбивствах дітей і літніх людей.

      Зауважимо, що смертну кару в Україні скасували у 2000 році. До цього вона існувала "як виняткова міра покарання" та дісталася у спадок від СРСР. Виконували смертні вироки в Україні за допомогою розстрілу. Отримати таке покарання можна було лише за рішенням Конституційного суду, а засуджували до смертної кари за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя та за воєнні злочини.

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