У Білорусі зносять хрести пам'яті жертв сталінських репресій: фото

У Куропатах, який є лісовим масивом на околиці Мінська, 4 квітня демонтували та вивезли 70 хрестів пам'яті жертв сталінських репресій. 15 активістів-захисників затримала поліція, а сам меморіал оточили.

Невідомо хто прийняв рішення про демонтаж 70 хрестів, куди їх вивезли та що з ними буде, повідомило білоруське видання "Радіо Свобода".

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Директор Боровлянського спеціального лісгоспу Олександр Миронович повідомив, що вони забирають незаконно встановлені споруди у вигляді хрестів. Проте не вказав жодних офіційних документів.

Свідки повідомляють про вісім екскаваторів, які валять хрести по всьому периметру меморіалу,

– розповів один з лідерів захисту Куропати Павло Северинець.

Правоохоронці затримали 15 осіб, зокрема, опозиціонера Дмитра Дашкевича і Павла Северинця, активістів Ніну Багінську, Філіпа Шаврова, Дениса Урбановича.

Всі 70 хрестів, які ми поставили, знесені. О десятій годині було вже все знесено й винесено. Я думаю, що працювали вночі. Весь район оточений міліцією,

– розповів активіст Свободі Дашкевич.

Поліція нікого не пускає на територію Куропати. На Заславської трасі стоїть величезна машина, в яку завантажують демонтовані хрести. Номери обмотані ганчіркою, що є порушенням правил дорожнього руху. Видно тільки, що вони зареєстровані в Мінській області.



Вивезення хрестів

Координатор ініціативи "За порятунок меморіалу Куропати" Анна Шапутько стверджує, що такі дії є глобальним злочином, який стався на очах всього білоруського суспільства.



Демонтування хрестів в Куропатах

Шапутько додала, що здивована тим, як легко чиновники, які говорять, що ходять до церкви, взяли і виконали наказ. Ніякого громадського обговорення щодо знесення хрестів, не було.

Що таке Куропати?Це урочище під Мінськом, де в 1937-1941 роках карателі НКВС розстрілювали, за різними підрахунками, від 40 до 200 тисяч людей.



У квітні–травні 1988 року в лісовому масиві Куропати були знайдені останки людей. В процесі розслідування, як підтверджено в інформаційному повідомленні Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, встановлено, що у 1937–1941 роках співробітники НКВС УРСР розстрілювали репресованих жителів республіки.



При огляді лісового масиву виявлено, що на території близько 30 гектарів розташовано 510 поховань. В ході ексгумації перевірено вісім поховань і в шести з них виявлено кісткові останки людей, одяг та інші особисті речі загиблих.



Для вшанування пам'яті жертв встановили хрести та інші меморіальні знаки з написами.