21:00
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Білорусі зносять хрести пам'яті жертв сталінських репресій: фото

      507 Читать новость на русском
      Демонтування хрестів в Куропатах
      Демонтування хрестів в Куропатах / svaboda.org/

      У Куропатах, який є лісовим масивом на околиці Мінська, 4 квітня демонтували та вивезли 70 хрестів пам'яті жертв сталінських репресій. 15 активістів-захисників затримала поліція, а сам меморіал оточили.

      Невідомо хто прийняв рішення про демонтаж 70 хрестів, куди їх вивезли та що з ними буде, повідомило білоруське видання "Радіо Свобода". 

      Читайте також: Росія надала Білорусі кредит у понад півмільярда доларів

      Директор Боровлянського спеціального лісгоспу Олександр Миронович повідомив, що вони забирають незаконно встановлені споруди у вигляді хрестів. Проте не вказав жодних офіційних документів.

      Свідки повідомляють про вісім екскаваторів, які валять хрести по всьому периметру меморіалу,
      – розповів один з лідерів захисту Куропати Павло Северинець.

      Правоохоронці затримали 15 осіб, зокрема, опозиціонера Дмитра Дашкевича і Павла Северинця, активістів Ніну Багінську, Філіпа Шаврова, Дениса Урбановича.

      Всі 70 хрестів, які ми поставили, знесені. О десятій годині було вже все знесено й винесено. Я думаю, що працювали вночі. Весь район оточений міліцією,
      – розповів активіст Свободі Дашкевич.

      Поліція нікого не пускає на територію Куропати. На Заславської трасі стоїть величезна машина, в яку завантажують демонтовані хрести. Номери обмотані ганчіркою, що є порушенням правил дорожнього руху. Видно тільки, що вони зареєстровані в Мінській області.

      Куропати
      Вивезення хрестів

      Координатор ініціативи "За порятунок меморіалу Куропати" Анна Шапутько стверджує, що такі дії є глобальним злочином, який стався на очах всього білоруського суспільства.

      Куропати
      Демонтування хрестів в Куропатах

      Шапутько додала, що здивована тим, як легко чиновники, які говорять, що ходять до церкви, взяли і виконали наказ. Ніякого громадського обговорення щодо знесення хрестів, не було. 

      Що таке Куропати?Це урочище під Мінськом, де в 1937-1941 роках карателі НКВС розстрілювали, за різними підрахунками, від 40 до 200 тисяч людей.

      У квітні–травні 1988 року в лісовому масиві Куропати були знайдені останки людей. В процесі розслідування, як підтверджено в інформаційному повідомленні Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, встановлено, що у 1937–1941 роках співробітники НКВС УРСР розстрілювали репресованих жителів республіки.

      При огляді лісового масиву виявлено, що на території близько 30 гектарів розташовано 510 поховань. В ході ексгумації перевірено вісім поховань і в шести з них виявлено кісткові останки людей, одяг та інші особисті речі загиблих.

      Для вшанування пам'яті жертв встановили хрести та інші меморіальні знаки з написами.

      blog_ava
      Загибель Яни Червоної та Олександра Милютіна на Донбасі: фото прощання з героями
      сьогодні
      4267
      Теги: Новини України Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      сьогодні , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 967
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:43 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 5489
      Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      сьогодні , 19:40 Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      Євгенія Мазур 470
      Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка
      сьогодні , 18:09 Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка
      2528
      Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:01 Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям
      596
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук