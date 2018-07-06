У білосніжній сукні і зі сріблястою сумкою: Єлизавета II вразила стильним образом: фото
Британська королева Єлизавета II разом з принцом Кембриджським Вільямом і принцесою Анною відвідали службу в Соборі Святого Джайлса в Единбурзі, Шотландія.
Про це повідомляє видання Daily Express.
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На урочисту подію 92-річна королева Єлизавета II одягла біле плаття, рукавички і сріблясту маленьку сумка. Її образ доповнює урочиста мантія, яку також носили її онук принц Вільям і донька принцеса Анна.
Єлизавета II / Getty
Єлизавета II / Getty
Принцеса Анна / Getty
Єлизавета II і принц Вільям
Джерело: 24 Канал
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