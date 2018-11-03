У білосніжному костюмі і на підборах: Моніка Беллуччі прогулялася Парижем

Знаменита італійська кіноактриса Моніка Беллуччі, яка є головною музою бренду Dolce & Gabbana, найчастіше з'являється на публіці в образі "сицилійської вдови": зірка може похизуватися ефектними виходами у вбранні чорного кольору. Однак днями Моніка підкорила вулиці Парижу білосніжним та розкішним образом.

Моніка Беллуччі відправилася на зйомки телешоу Vivement Dimanche у бездоганному білому брючному костюмі з глибоким декольте. Про це повідомляє видання Paris Informer.

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54-річна актриса доповнила образ бежевими туфлями на високих підборах і чорною великою сумкою. У Парижі перед входом в студію шанувальники оточили Беллуччі і отримали бажані автографи кінодіви.



Моніка Беллуччі / Celebzz



Моніка Беллуччі / Celebzz



Моніка Беллуччі / Celebzz