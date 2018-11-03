21:20
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У білосніжному костюмі і на підборах: Моніка Беллуччі прогулялася Парижем

      1078 Читать новость на русском
      Моніка Беллуччі
      Моніка Беллуччі / Celebzz

      Знаменита італійська кіноактриса Моніка Беллуччі, яка є головною музою бренду Dolce & Gabbana, найчастіше з'являється на публіці в образі "сицилійської вдови": зірка може похизуватися ефектними виходами у вбранні чорного кольору. Однак днями Моніка підкорила вулиці Парижу білосніжним та розкішним образом.

      Моніка Беллуччі відправилася на зйомки телешоу Vivement Dimanche у бездоганному білому брючному костюмі з глибоким декольте. Про це повідомляє видання Paris Informer.

      Читайте також: Я не маю того тіла, як у 20! – Моніка Беллуччі відверто розповіла про красу жінки у різному віці

      54-річна актриса доповнила образ бежевими туфлями на високих підборах і чорною великою сумкою. У Парижі перед входом в студію шанувальники оточили Беллуччі і отримали бажані автографи кінодіви. 


      Моніка Беллуччі / Celebzz


      Моніка Беллуччі / Celebzz


      Моніка Беллуччі / Celebzz

      Теги: LifeStyle Моніка Беллуччі Кіно
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сьогодні , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      сьогодні , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сьогодні , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      сьогодні , 17:00 Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      Віталій Дейнега
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук