У бізнесу, за фактом, забирають гроші на потреби УЗ, – глава Асоціації власників вагонів

У бізнесу, за фактом, забирають гроші на потреби "Укрзалізниці".

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

"У бізнесу, за фактом, забирають гроші на потреби "Укрзалізниці". Нам дуже часто розповідають про те, що підвищення необхідне для того, щоб компенсувати збитки "Укрзалізниці" у пасажирському напрямку, яке несе порядка 10 мільярдів гривень збитків для держмонополії. Ну, тоді давайте будемо говорити відверто про те, що кожна поїздка кожного пересічного українця на залізниці не спонсорується урядом України, а якимось вантажовідправником вантажним, який платить більше для того, щоб ми їздили дешевше, ми їздили з якоюсь компенсацією і так далі", – сказав він.

На думку Криворучка, якщо УЗ не може знизити тарифи на пасажирські перевезення, вона повинна виводити якісь функції у аутсорсинг.

"Якщо вона розуміє, що перевезення пасажирів на цій ділянці збиткове, нехай опрацьовує питання передачі цього напрямку, наприклад, в якісь приватні руки, в яких цей напрям зможе заробляти гроші. Я не кажу про залізничний сегмент, нехай це буде автотранспорт. Є ділянки, на яких автотранспорт цілком конкурує за ціною, як ви правильно говорите, з залізницею", – додав він.