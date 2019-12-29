У "Бориспіль" прибули родичі звільнених з полону українців
Родичі звільнених полонених вже чекають на них у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Літак з українцями прямує до столиці з Донеччини, де вранці відбувся обмін між Києвом та підконтрольними Росії бойовиками.
Рідних звільнених бранців привезли в "Бориспіль" 4 автобуси. Їх супроводжували правоохоронці та машина швидкої допомоги.
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Рідних зібрали біля Мистецького арсеналу в Києві, а тоді всіх разом привезли на летовище.
Зауважимо, борт з колишніми полоненими мав прибути в аеропорт о 20 годині. Проте, рейс затримується.
Окрім рідних, в "Борисполі" на звільнених українців чекають журналісти, та чиновники Офісу Президента. Зустрічати бранців прибуде і сам глава держави Володимир Зеленський.
Обмін полоненими: головне
Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів в 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. На Батьківщину повернулися 76 полонених. Україна передала російській стороні 127 утримуваних.