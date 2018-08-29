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У Бориспільській колонії у їжі для засуджених знайшли небезпечну бактерію

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У Бориспільській колонії у їжі для засуджених знайшли небезпечну бактерію

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявили бактерії групи кишкової палички у їжі для засуджених.

Про це інформує прес-служба прокуратури Київської області.

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В установах виконання покарань прокуратура Київської області перевірила виконання конституційних прав засуджених на належне харчування. Фахівці відбирали зразки їжі та досліджували їх у лабораторіях.

Зокрема, під час такої перевірки в державній установі "Бориспільська виправна колонія № 119" у відібраних зразках другої страви виявлено бактерії групи кишкової палички,
– йдеться у повідомленні.

Бориспільська місцева прокуратура почала розслідування за ознаками кримінального правопорушення, що передбачає порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119 Руслан Ромашко став новим очільником Лук'янівського СІЗО.

Теги: Новини України СІЗО Кримінальні новини Новини Борисполя Розслідування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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