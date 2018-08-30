У "Борисполі" другий день поспіль тривають обшуки, – гендиректор аеропорту

На території підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в робочих кабінетах працівників та керівника відділу матеріально-технічного забезпечення.

Про це йдеться на офіційній сторінці підприємства.

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Наразі мені важко коментувати ситуацію, якою я неприємно вражений. Мною підписано наказ щодо відсторонення усіх працівників відділу від виконання службових обов'язків на час проведення слідчих дій. Крім того, ми створили робочу комісію для аналізу реєстру договорів та закупівель, актів виконаних робіт, проведених платежів. На час роботи комісії усі платежі будуть тимчасово призупинені,

– повідомив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Зазначається, що 29 серпня близько 20 години вечора представники Прокуратури Київської області разом із поліцією провели слідчі дії,та обшук на території "Борисполя".

"Станом на 10:30 ранку обшуки на робочих місцях у виробничій будівлі, в якій розміщено кабінети працівників відділу тендерних закупівель та матеріально-технічного забезпечення, тривають", – йдеться в офіційному повідомленні.

Додамо, що пізно ввечері 29 серпня речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що начальника служби закупівель та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель затримали на одержанні хабара у розмірі 141 тисяча гривень, яку посадовці вимагали від суб'єктів господарювання за участь в тендерах.