У "Борисполі" вказали на проблеми, що з'являються із заходом Ryanair в Україну

Один із найбільших лоукост-перевізників у світі Ryanair r почав продаж квитків не отримавши погодження слотів з "Борисполем". Крім того, через його прихід на український ринок аеропорт втратить значні гроші.

Про це заявив гендиректор летовища Павло Рябикін у коментарі ресурсу Liga.net.

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"Авіакомпанія Ryanair зараз є змушеною погоджуватися на час, коли "Бориспіль" їх може обслужити, але який водночас може бути незручним для них, оскільки прилітаючи в пікові години, вони створять колапс в аеропорту та фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин. Їм доведеться простоювати дві години, тому що потрібно буде чекати вільного автобуса, гейта, стоянки тощо",– зауважив він.

Як підкреслює Рябикін, Ryanair почав продаж квитків, не отримавши погодження слотів (тимчасових проміжків в аеропорту, коли можливим є обслуговування, – "24") в "Борисполі".

Можу спрогнозувати, що тимчасові проміжки, які вони вказують в системі продажів як час вильоту з Борисполя, нами надано бути не може, тому що вони збігаються з періодами ранкових і вечірніх пікових розльоту. У ці відрізки навіть зараз йде перевищення пропускної спроможності аеропорту на годину-дві. Проте компанія вказує саме той час, який ми їм не підтверджували. Завтра вони продадуть квитки і скажуть: "Ми прилітаємо о 10 годині ранку". А потім почнуться гучні заяви в ЗМІ, що, ось, нас Бориспіль не пускає, знову захищає МАУ. Більш того, вони навіть ще не запросили у нас слоти,

– підкреслює керівник "Борисполя".

Водночас він додає, що аеропорт направив лоукостеру два листи, де вказав блоковані часові відрізки – коли підприємство не може обслужити авіаперевізника через підвищене завантаження.

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"Також ми відразу сказали, що проблема знімається, як тільки вони відкривають 15 щоденних рейсів з Борисполя. Тоді ми зможемо спеціально під них відкрити термінал F. Це мінімальна кількість рейсів для його беззбиткової експлуатації. А поки пропонуємо термінал D, але там слоторегульована ситуація", – констатував Рябикін.

За його словами, через прихід Ryanair в Україну "Бориспіль" втратить близько 15 мільйонів доларів, однак у приході лоукостера на український ринок він бачить один великий плюс – його (ринку) розвиток.