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      У Борисполі співробітницю управління освіти поранили з арбалета: фото

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      У Борисполі співробітницю управління освіти поранили з арбалета / www.borispol.org.ua

      Інцидент трапився у Борисполі, що на Київщині. Приблизно о 17:00 невідомий поцілив у жінку з арбалета. Відомо, що потерпіла йшла у бік свого будинку з магазину.

      Як повідомив секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок у своєму фейсбуці, постраждалою виявилася співробітниця управління освіти Ніна Ковадло.

      До теми: У Росії чоловік замість феєрверків влаштував стрілянину: відео

      Годунок зазначив, що постріл міг бути смертельним. Стрілок влучив у зап'ястя жінки, стріла пройшла наскрізь під шкірою та влучила у припарковане авто. Очевидці події викликали "швидку", лікарям вдалося зупинити кровотечу. Зараз стан жінки стабільний.

      Дивіться фото з місця події (18+) / Автор: сайт "Це Бориспіль":

       

      Раніше у Києві на вулиці Драйзера невідомі влаштували озброєний напад на охорону торгового ринку. Пресслужба поліції Києва повідомила, що невідомі відкрили вогонь по кіосках та кинули на територію ринку димову шашку. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, за інформацією Буділова, зловмисники влаштували три підпали.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Борисполя Стрілянина
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