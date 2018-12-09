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      У "Борисполі" сталась аварія літака: фото ушкоджень

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      Люди намагаються вийти з літака, проте їх не випускають
      Люди намагаються вийти з літака, проте їх не випускають / Главком

      У неділю, 9 грудня, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака через жорстку посадку. Команда іншого неушкодженого літака попередила про жорстку посадку іншого лайнера, мотивуючи зміну місця посадки.

      Про це повідомляє "Главком" з посиланням на пасажирів, які летіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

      "Рейс не може здійснити посадку в "Борисполі" і вирушає до "Києва" (Жуляни). У "Борисполі" аварія через жорстку посадку", – процитували пасажири слова командирів літака.

      Читайте також: В аеропорту "Київ" літак скоїв невелику аварію: фото

      Через аварію злітно-посадкову смугу "Борисполя" закрили для польотів. Через перевантаження інших злітно-посадкових смуг аеропорту частину рейсів відправляють до Харкова та Одеси.

      Аварія літак Бориспль
      Ушкодження, яких зазнав літак у "Борисполі"

      При цьому на сайті аеропорту "Бориспіль" не вказано жодної інформації про подію. Водночас сайти, що відслідковують рух літаків, показують зміну маршруту одного з авіасуден.

      Поки що "Бориспіль" повідомив про скасування деяких рейсів.

      Станом на 19:40 пасажирів з літака МАУ, який екстрено сів у Жулянах, не випускали із салону лайнера. Літак прямував до "Борисполя" із Брюсселя.

      Також стало відомо, що літаки на підльоті до Києва масово розвернулися.

      Пасажири повідомили, що літак, який сів у "Жулянах", кружляв перед цим над "Борисполем" годину.

      За інформацією на сайті аеропорту, у "Борисполі" о 20:03 сів літак Bravo Airways. При цьому, згідно з даними аеропорту, літак із Брюсселя також сів у "Борисполі", хоча точно відомо, що насправді він сів у "Жулянах".

      Станом на 20:23 пасажирів літака, що сів у "Жулянах" не випускали з нього. Люди вимагають від екіпажу випустити їх. Пасажири розцінюють це, як тримання у заручниках та намагаються вирватися з літака.

      Літак аварія
      Фото з салону літака, з якого не випускають пасажирів//Главком

      О 20:32 стало відомо, що деякі літаки сідають у "Борисполі". Але для того, щоб зняти навантаження, більшість літаків відправляють до інших аеропортів.

      Теги: Новини України Новини Києва авіація Аварії та ДТП Новини Борисполя Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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